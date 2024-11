'Ainda Estou Aqui' no Oscar: 'Se não for, não é demérito', diz Selton Mello

Premiado no Festival Internacional de Cinema de Veneza e na 48ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo, "Ainda Estou Aqui" é um dos longas favoritos para serem cotados ao Oscar 2025.

Frente à crescente expectativa, Selton Mello, que interpreta o protagonista do longa, diz que o grande trunfo do filme é ele ser "humano". "Se vier o Oscar, maravilhoso. Se não vier, não é um demérito do filme", diz.

Também no elenco, Fernanda Torre destaca o filme entre as grandes estreias do ano. "Saímos de Veneza, fomos para Toronto (...), que é um festival de mercado, com gente que gosta de cinema", lembra. "E foi igual: as pessoas emocionadas, reconhecendo o filme. Foi lindo, localizei nosso filme nesse mar de filmes excelentes, mas diferentes. Tem sua própria grandeza".

É um filme sem nenhum apoio, lançado quase como um teatro, festival a festival. É um processo em onda, de ocupar espaços no mundo. É um trabalho de formiga imenso para que um filme falado em português exista no mundo. Fernanda Torres

Prêmio do público é mais importante

Para o diretor Walter Salles, o principal prêmio é o do público —e isso ele garantiu na Mostra de São Paulo. "O filme só se completa quando o expectador vai lá e vê o filme projetado. Então o prêmio do público é o prêmio onde cada expectador completou o filme, e o somatório desses olhares é que gera o prêmio mais lindo do cinema", explica.

No Plano Geral, Vitor Búrigo disse que o filme é um dos mais aguardados do ano. "É uma coisa linda, que dá orgulho de ver, nossa história contada com esse elenco e direção", afirmou.

