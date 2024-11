A Fazenda: Love se irrita com discurso de Albert e alfineta: 'Bem feito'

Com a formação da roça de A Fazenda (Record), a aliança entre Love e Albert ficou estremecida após o ex-Power Couple criticá-lo no ao vivo.

O que aconteceu

Zé Love não gostou do discurso feito por Albert durante a formação de roça. O ex-Power Couple disse que a casa girava apenas em torno de "duas pessoas [Sacha e Love] e um embate" e que jogo se tornou maçante. Apesar de não ir para a berlinda, Albert ficou na baia depois da mudança do Poder do Lampião.

Love disse que cobrará Albert pelo discurso feito. "Vou falar na cara dele 'se você tem que falar alguma coisa, você fala pra mim. Não precisa falar na Roça, não'. Quando ele tava aqui [no grupo] pra se defender, ele tava legal, né?"

Pouco depois, ele continua criticando o ex-aliado. "Bem feito pro Albert também. Quer tomar banho de água quente? Vai tomar banho de água gelada de novo pra largar de ser besta. Esse aí, para mim, não fede e não cheira também. Engraçado que, na hora de desengessar o jogo, ele tá aqui, né? Na hora dele se livrar, ele fica aqui pra não ser votado."

Vanessa completa: "E para não sobrar no Resta Um".

