A Fazenda 16: Sacha é o vencedor da oitava prova do fazendeiro

Sacha venceu a oitava Prova do Fazendeiro de A Fazenda 16 (Record) e escapou da roça.

O que aconteceu

Na Prova do Fazendeiro desta quarta-feira (6) na Fazenda 16 (Record), Sacha, Flor e Gui precisaram de habilidade e pontaria com diversas bolas.

Além de bolas de futebol, eles ainda tiveram bolas de vôlei, basquete e outros esportes. O local do chute —na zona de ataque, meio-campo ou defesa— também interferiram no resultado final.

Sacha ficou com 100 pontos, Flor 80 e Gui 20.

Zé Love foi vetado da prova por Guilherme.

