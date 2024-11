Yuri assume que já teve problemas com drogas: 'Momento muito difícil'

Durante a formação da sétima roça da A Fazenda 16 na noite desta terça-feira (5), Yuri Bonotto assumiu publicamente que teve problemas com drogas.

O que aconteceu.

Durante a votação, Yuri revelou publicamente que teve problemas com vícios em drogas no passado. "A gente está num jogo e só nessa última semana recebi diversas ofensas. Ofenderam minha esposa e tocaram em um assunto que estou em abstinência de drogas."

Em 2017, tive problemas com drogas e foi um momento difícil para mim.

Yuri completou. "Graças a Deus tenho uma família e uma esposa maravilhosa. Consegui me curar disso."

