Yas Fiorelo: Leifert acha que Gagliasso começou ontem na TV e precisa dele

Tiago Leifert acha que Bruno Gagliasso começou ontem na televisão e que precisa dele para ganhar dinheiro e se manter relevante na mídia, afirmou a apresentadora Yas Fiorelo no Splash Show desta terça-feira (5).

O apresentador rebateu as críticas que recebeu de Bruno Gagliasso por discordar de que Vini Jr. tenha sido vítima de racismo no prêmio Bola de Ouro.



O apresentador insinuou que a "onda de cancelamento" na internet estaria relacionada a ganhos econômicos de quem a promove e sugeriu que o próprio ator se beneficiaria.

"Você descobriu o plano que essas pessoas têm quando vão a público desmentir você e trazer informações, explicar por que você está errado", ironizou Yas.

É a única justificativa que tem, Tiago. Se você está falando alguma coisa e todo mundo acha que está errado, todo mundo está errado. Não é possível. O Bruno Gagliasso precisa falar de você para poder divulgar a série dele. Porque, afinal de contas, ele começou ontem na televisão. A Sara Zara, que é uma baita produtora de conteúdo e uma pessoa muito inteligente, precisa falar de você. Ela tinha quantos seguidores antes? Uns cinco?

Todo mundo precisa falar de você, inclusive eu e o Leão [Lobo]. Agora a gente vai conseguir ter mais mídia, vamos nos mudar para uma cobertura em Copacabana com o dinheiro que a mídia ganha em cima de você. Porque não tem outra opção além do Tiago Leifert ser um ignorante que está falando besteira. Ele não aceita que todo mundo tenha uma opinião contrária a ele. Yas Fiorelo sobre Tiago Leifert

Leão Lobo apontou um traço sobre as falas de Tiago Leifert: "Você reparou que ele tem na cabeça que tudo vale dinheiro? Quando ele respondeu o ator Ícaro Silva da outra vez sobre o BBB, era sempre o dinheiro que vem na cabeça dele. Ele é que está muito preocupado com dinheiro e com ganho, não o Bruno e a Zara", opinou.

Que coisa feia. Se você dá uma opinião pública, é um direito das pessoas discordarem de você. Se todo mundo discorda, é porque você provavelmente está errado e poderia repensar, e até pedir desculpa se fosse o caso. Mas não, você prefere ser arrogante.

É engraçado, eu sempre tive essa sensação dele, porque achava que pudesse ser preconceito meu. Mas agora todas as atitudes do Tiago de um tempo para cá só provam que eu tava certo, porque é uma coisa impressionante de que esse rapaz é arrogante. Só ele está certo, parece que ele é o dono da verdade, ninguém pode discordar dele. Leão Lobo

Existem pessoas que concordam com você, Tiago. Procure essas pessoas, fique ao lado dos seus pares, de pessoas brancas que acreditam o que pretos podem ou não sentir. Você não precisa ser uma unanimidade, fica tranquilo, você não é tão importante assim. Quando você entender isso, tudo vai mudar na sua cabeça. Yas Fiorelo

