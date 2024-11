Tatá Werneck se emociona ao contar abuso que sofreu: 'Precisava sobreviver'

Tatá Werneck, 41, recordou uma experiência de violência sexual da qual foi vítima no passado.

O que aconteceu

A apresentadora entrou no assunto ao comentar "Prima Facie", peça protagonizada por Débora Falabella, 45, em São Paulo. "Eu fui assistir à sua peça e fiquei muito impressionada. Estava todo mundo emocionado, porque é uma peça que fala sobre um tema muito sério", comentou ela, ao entrevistar Débora em seu programa Lady Night (Multishow).

Tatá quase foi às lágrimas ao admitir que ela própria já sofreu uma violência do tipo. "Fui assistir a essa peça com meus pais. Eles lembraram do momento, porque eu nunca falei disso porque tenho medo de falar disso. Eles lembraram quando eu sofri uma coisa séria, e as perguntas que eram feitas sempre diminuindo ou descredibilizando... Desculpa, gente, perdi o controle aqui", pediu, a ponto de chorar.

Ela contou que muitas das autoridades que apuraram o caso pareciam querer descredibilizá-la enquanto vítima. "[Agiam] como se eu não estivesse falando a verdade. [Perguntavam:] 'Como ele era? Ele estava vestindo o quê? Mas por que você não gritou? Por que não chamou a polícia?' Porque eu estava com medo. Eu estava desesperada."

Tatá recordou que, no momento do abuso, estava disposta a fazer qualquer coisa para sair viva daquela situação. "Eu lembro que eu pensava assim: 'Eu preciso sobreviver'. Se tivesse que fazer qualquer coisa para sobreviver, eu faria. Passaram alguns anos, mas eu [ainda] me sinto temerosa de falar."