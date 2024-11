Tatá Werneck chora ao revelar abuso: 'Só pensava em sobreviver'

Tatá Werneck revelou ter sido vítima de abuso sexual durante o episódio do Lady Night exibido na última segunda-feira, 4. A apresentadora chorou ao falar sobre a violência que passou e a tentativa de denunciá-la.

Tatá recebia em seu programa a atriz Débora Falabella, atualmente em cartaz com Prima Facie, peça em que vive uma advogada que é vítima de violência sexual. As duas discutiam o tema quando a apresentadora disse ter ido assistir ao espetáculo com seus pais.

"Estou emocionada porque fui assistir a essa peça com meus pais. Nunca falei disso porque tenho medo de falar sobre isso. Eles lembraram quando eu sofri uma coisa super séria, e as perguntas que me faziam eram sempre diminuindo ou descredibilizando o que eu dizia. Desculpa, gente, perdi o controle aqui", disse, com a voz embargada.

Ela continuou: "Era como se eu não estivesse falando a verdade. Eles perguntavam 'Como ele era? Como ele estava vestido? Mas você estava assim? Porque você não gritou? Por que você não chamou a polícia?'.Porque eu estava com medo, eu estava desesperada".

Tatá contou que, no momento da violência, só pensava em como sobreviver. "Eu lembro que só pensava: 'Eu preciso sobreviver'. Qualquer coisa que eu pudesse fazer para sobreviver, eu faria".

"Passaram-se alguns anos, mas ainda fico temerosa de falar", finalizou a apresentadora, antes de convocar o público a assistir à peça estrelada por Débora, exibida em São Paulo.