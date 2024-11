Sônia Abrão relata pesadelo aflitivo envolvendo Jassa e Silvio Santos

Sônia Abrão, 61, expôs um sonho bastante peculiar que teve com Silvio Santos após o falecimento do apresentador, em agosto deste ano.

O que aconteceu

A apresentadora sonhou que o Homem do Baú lhe pedia insistentemente o telefone de Jassa, 79, seu cabeleireiro e amigo pessoal quando vivo. "Esta noite tive um sonho, até estava comentando com a minha irmã. Era o Silvio me pedindo o telefone do Jassa", relatou ela, na edição desta terça-feira (4) de seu programa A Tarde é Sua (RedeTV!). "Ele precisava urgentemente conversar com o Jassa. E era na pressão: 'preciso do telefone do Jassa, preciso urgente do telefone do Jassa'."

Segundo Sônia, o pesadelo se prolongou por toda a noite. "Foi meio forte. Era uma coisa muito doida. Eu dormia, acordava... Sabe quando você dorme e o pesadelo continua? Era assim."

Ela afirmou ter despertado aflita por conta do que havia sonhado. "Eu acordei e não lembro onde coloquei o telefone do Jassa. Eu não lembro mais de cabeça o número do telefone do Jassa. Foi muito esquisito, foi uma aflição."