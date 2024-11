Rose Miriam quebra o silêncio e revela se Gugu Liberato era homossexual

Rose Miriam, 61, abriu o jogo sobre a sexualidade de Gugu Liberato (1959-2019).

O que aconteceu

Mãe dos filhos do apresentador, Rose decidiu quebrar o silêncio sobre o assunto. No último sábado (2), Dia de Finados, médica fez uma homenagem ao marido,

Ela, então, foi questionada sobre a sexualidade dele. "Será que você foi amada o quanto merecia? Depois do caso do Salvático [Thiago Salvático, que afirma ter mantido uma relação com o ex-SBT] e do testamento, você merecia muito mais", alfinetou um internauta.

Em resposta, Rose Miriam desabafou sobre os boatos. "Eu esperei mais, muito mais mesmo! Mas não foi possível ele oferecer tudo o que eu almejava. Mas tudo bem, porque também vivi momentos maravilhosos ao lado dele com os filhos".

Ela ainda falou sobre a vida que teve ao lado de Gugu. "Ele me deu três filhos lindos. Me deixou na memória momentos inesquecíveis. E, materialmente falando, me deixou uma linda e confortável casa em Alphaville [São Paulo]. Mas, mesmo que ele não tivesse me deixado a casa, eu iria ser eternamente grata".