Resumo novela 'Garota do Momento' da semana: capítulos de 6 a 16/11

Juliano trai Clarice com Zélia, a falsa irmã da personagem. Confira o resumo dos próximos capítulos de "Garota do Momento" (Globo) logo abaixo:

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Quarta-feira, 6 de novembro

Beto e Beatriz conversam entrosados. Juliano permite que Clarice leve Bia ao baile de Carnaval. Zélia ameaça Maristela. Zélia e Juliano ficam juntos, escondidos de Maristela e Orlando. Marlene comenta com Anita que não gosta de ver Carlito na companhia de Topete. Iolanda e Ulisses se beijam, e Glorinha sente ciúmes. Teresa lamenta o acidente de Eugênia. Lígia questiona Ronaldo sobre seus sentimentos por Bia. Bia encontra Beto no baile e o questiona sobre a proximidade com Beatriz.

Quinta-feira, 7 de novembro

Bia destrata Beatriz, que se afasta de Beto e acaba perdendo o amuleto que ganhou de sua mãe. Após uma discussão, Bia desmaia. Clarice se desespera e leva a filha para o hospital. Ulisses desconfia que foi Topete quem armou a confusão no baile. Maristela teme pela saúde de Bia. Arlete conta para Beatriz a história de sua filha Valéria. Vera e Sebastião confrontam Topete na frente de Zélia e Orlando. Bia tem alta do hospital. Juliano questiona Beto sobre Bia. Maristela aconselha Juliano a tomar cuidado com Zélia. Vera dá uma informação sobre Clarice para Beatriz. Beto procura Bia.

Sexta-feira, 8 de novembro

Bia consegue reatar o romance com Beto. Teresa repreende Lígia por ter abandonado os filhos. Raimundo lamenta com Alfredo o fato de ter se casado com Lígia. Beto explica para Ulisses por que reatou com Bia. Glorinha e Beatriz vão à Magnifique à procura de Clarice, mas Zélia diz que a irmã não está. Clarice sente dor de cabeça, e Coralina a ajuda. Beto pede para conversar com Beatriz e acaba se atrasando para o encontro com Bia e os amigos. Beto revela a Beatriz que foi abandonado por Lígia, e ela conta a ele sobre a própria história, o que os aproxima ainda mais.

Sábado, 9 de novembro

Beatriz afirma a Beto que, enquanto ele estiver com Bia, não deve mais procurá-la. Edu questiona a postura de Anita em relação a Nelson. Ronaldo avisa a Beto sobre a festa que será promovida por Juliano para a inauguração da nova loja da Perfumaria Carioca. Beatriz decide permanecer no Rio de Janeiro para continuar procurando Clarice. Topete fala mal de Eugênia para Guto. Vera sugere que Celeste procure um amor através de um anúncio no jornal. Chega o dia da inauguração da loja. Maristela desconfia ao saber que Beatriz e Glorinha estão atrás de Clarice. Para afastar Beatriz da festa, Juliano arma contra ela, e Beto a defende. Beatriz confronta Bia, quando Clarice chega.

Segunda-feira, 11 de novembro

Beatriz confronta Juliano e fica magoada com Clarice. Beto vai atrás de Beatriz. Maristela diz a Juliano que o filho não conseguirá afastar Beto de Beatriz. Lígia tenta se aproximar de Celeste, e Raimundo se irrita. Beatriz deduz que Clarice a trocou por Bia, e afirma a Glorinha que voltará para Petrópolis. Edu responde ao anúncio romântico de Celeste. Raimundo exige que Beto não se afaste de Bia. Clarice repreende Juliano pela acusação injusta contra Beatriz. Beatriz lê no jornal a reportagem de Beto.

Terça-feira, 12 de novembro

Beatriz afirma a Glorinha que irá procurar Beto. Juliano se enfurece ao ler a reportagem de Beto no jornal. Raimundo obriga Beto a se desculpar com Juliano, mas o rapaz se recusa. Juliano ameaça romper relações com Raimundo, e Bia passa mal. Iolanda não permite que Ana Maria vá à praia de biquini. Edu afirma a Anita que jamais se entenderá com Nelson. Orlando rejeita a possibilidade de trabalhar com Marlene. Beatriz agradece a Beto pela reportagem. Juliano contrata Marlene como sua secretária. Beto, Beatriz, Ulisses e Glorinha se juntam ao protesto em frente à Perfumaria Carioca.

Quarta-feira, 13 de novembro

Juliano ordena que seus seguranças contenham os manifestantes. Beto e Beatriz conseguem fugir. Ulisses e Glorinha são presos, e Ana Maria alerta Iolanda. Beto afirma que está apaixonado por Beatriz. Juliano exige que Raimundo repreenda Beto. Pra impressionar Beto, Bia doa suas joias a Sebastião e Vera para libertar Ulisses, Glorinha e os demais presos. Topete ofende Eugênia, e Guto a conforta. Ulisses e Glorinha são libertados. Beto termina o relacionamento com Bia. Maristela garante a Bia que fará Beto reatar com a neta.

Quinta-feira, 14 de novembro

Beatriz confessa a Glorinha que está apaixonada por Beto. Beto diz a Raimundo que ficará com Beatriz. Clarice teme que Maristela prejudique Beatriz. Beto e Beatriz têm uma ideia para quitar a dívida com Bia. Uma parte do telhado do clube cede com a chuva, e todos ajudam Vera e Sebastião. Maristela segue o carro em que Beatriz está. Ronaldo desabafa com Lígia sobre Raimundo e Beto. Guto comenta com Edu sobre Eugênia. Nelson não liga para a conquista de Edu. Maristela oferece dinheiro para Beatriz se afastar de Beto.

Sexta-feira, 15 de novembro

Beto condena a atitude de Maristela com Beatriz. Bia se revolta contra a avó. Clarice repreende Maristela. Ulisses alerta Beto sobre o boicote promovido às lojas da Perfumaria Carioca. Orlando comunica a Juliano sobre a queda nas vendas, e o empresário exige que Raimundo reverta o quadro. Eugênia sofre com a falta de notícias de Guto, e Celeste a consola. Edu comenta com Guto que deseja encontrar um amor. Guto convida Eugênia para sair. Todos celebram o conserto do telhado do clube e o sucesso da rifa para quitar a dívida com Bia. Beto sugere que Juliano contrate Beatriz como garota-propaganda da Perfumaria Carioca.

Sábado, 16 de novembro

Juliano gosta da sugestão de Beto e pede que o rapaz convença Beatriz a trabalhar para sua marca. Bia não gosta da decisão de Juliano de contratar Beatriz. Maristela alerta Juliano sobre as decisões em sua empresa. Beatriz diz a Beto que quer distância da família de Juliano. Glorinha comenta com Beatriz que trabalhar para a Perfumaria Carioca pode deixá-la mais próxima de Clarice. Eugênia convida Guto para jantar em sua casa, e Nelson se anima. Juliano garante a Raimundo que convencerá Beatriz a trabalhar para ele. Juliano procura Beatriz.