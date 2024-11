Renato Góes comenta atitude de peão em nota de repúdio: 'Isso é crime'

O ator Renato Góes criticou uma atitude de Fernando na Fazenda 16 (Record) e acusou o peão na tarde desta terça-feira (5).

O que aconteceu

O perfil de Sacha Bali no Instagram publicou um trecho da manhã desta terça (5) em que Fernando falou sobre "cortar Sacha em partes". Na ocasião, ele falava de ervas daninhas que deveriam caber dentro de um cesto. Será que o Sacha cabe? Acho que não. Mas se a gente cortar em partes... Vou pegar uma de plástico pra não espalhar sangue", disse.

A publicação foi acompanhada de uma nota de repúdio. "Isso é inaceitável! Palavras como essas não têm lugar em nosso jogo e só mostram a falta de respeito e empatia. Precisamos nos unir contra esse tipo de violência verbal e física, e apoiar nosso peão!"

Renato Góes, amigo de Sacha que já foi inclusive citado por ele dentro do reality, defendeu o peão e se surpreendeu com a fala do rival. "Como assim gente? Isso não é crime?"

Em resposta, internautas concordaram. "É sim, mas na Record não", respondeu um.

