Raquel Brito volta a falar de coceira íntima: 'Mais limpa que muita gente'

Raquel Brito, 23, foi questionada em suas redes sociais sobre uma coceira na área íntima que tinha quando estava confinada em A Fazenda (Record).

O que aconteceu

Ao responder uma caixinha de perguntas em seu perfil no Instagram, a irmã de Davi Brito foi questionada se sua coceira na região íntima era causado por "sujeira". "Imagina o seu cheiro com essa pele oleosa, misericórdia", completou o seguidor.

Raquel, que já havia rebatido outras críticas sobre o caso, explicou que o motivo é uma alergia à depilação da região. "Eu vou tornar a dizer, quantas vezes for preciso. Eu tenho alergia a gilette, eu sou mais higiênica que muita gente, quem tem e possui alergia sabe o que é? Não tem coceira não?"

"Eu imagino que fazem esses comentários afim de me colocar para baixo ou trazer uma pessiam imagem de uma coisa que eu não sou... E o pior é que cada comentário que só Jesus na causa. Tem pessoas que se preocupam mais com minha alergia do que eu mesma", completou.

A ex-peoa chamou a atenção sobre o caso quando estava confinada em A Fazenda 16 e demonstrava com frequência o incômodo íntimo. Ela deixou o reality rural depois de ser diagnosticada com miocardite aguada, uma inflamação no coração, e precisar de cuidados especiais para a sua recuperação.

