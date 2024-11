Rafa Kalimann e Allan Souza celebram 1 ano de namoro: 'Amor e parceria'

Allan Souza Lima, 38, e Rafa Kalimann, 31, estão celebrando 1 ano de namoro

O que aconteceu

Nesta terça-feira (5), o ator se declarou para a atriz. No feed de seu perfil do Instagram, Allan publicou uma sequência de fotos com a influenciadora.

Ele não hesitou em se declarar. "1 ano de muito amor e parceria! Te amo, charme", escreveu.

Os dois estão juntos desde novembro de 2023, mas, só assumiram o namoro meses depois. Desde que estão juntos, Kalimann só fez uma declaração recente para o ator, quando ele interpretou Jesus Cristo em um espetáculo. "E viver isso acompanhando você nesse processo está sendo ainda mais especial, uma admiração linda, entusiasmada pelas trocas que temos sobre Ele, admirando cada dia mais seu trabalho e sua arte. Obrigada por representar com tanto respeito esse 'personagem' que move nossa fé. Sei como isso está mexendo com você e que pra Ele nada é por acaso, tudo é propósito", escreveu ela na época.