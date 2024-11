Quem é Volney? Irmão de Diana vai destruir Viola em 'Mania de Você'

Volney entra definitivamente em "Mania de Você" (Globo) no capítulo desta terça-feira (5). O personagem, vivido pelo ator português Paulo Rocha, será um irmão de criação de Diana (Vanessa Bueno) e se envolverá em algumas polêmicas na trama.

Entenda quem é Volney e o que ele fará

Volney chega na casa de Diana para o desgosto de Hugo (Danilo Grangheia). O marido da loira morre de ciúmes do "cunhado" por não terem uma ligação de sangue.

No passado, Volney ajudou Diana a se recuperar do vício em álcool. Quem assumiu isso foi a própria Diana em uma conversa com Fátima (Mariana Santos). Por essas e outras que ela e o rapaz têm uma proximidade intensa.

Na sinopse original, Volney traria consigo um histórico de delitos, mas isso deve mudar. Ele chegaria no Brasil acusado de abuso sexual e até se envolveria em outro crime semelhante em Angra dos Reis (RJ), mas por conta das modificações feitas no folhetim visando suavizar a história, tudo isso deve ser retirado.

Volney (Paulo Rocha) em 'Mania de Você' Imagem: Reprodução/Instagram

Por incrível que pareça, o personagem de Paulo Rocha terá uma ligação com Mavi (Chay Suede). Segundo informações do F5, da Folha de S.Paulo, Volney de algum modo ajudará o vilão a criar uma teia de fake news que atingirá em cheio a reputação de Viola (Gabz).

Após a parceria entre Mavi e Volney, Viola verá sua carreira escorrer pelas mãos. Vale dizer que o plano do filho de Mércia será elaborado junto a Luma (Agatha Moreira), que se tornará a nova dona do restaurante.

Luma (Agatha Moreira), Mavi (Chay Suede) e Viola (Gabz) em 'Mania de Você' Imagem: Fábio Rocha/Globo

Há indícios de que Volney se envolverá amorosamente com alguma personagem. No início, ele teria um caso com Bruna (Duda Batsow), considerada sua 'sobrinha', mas por ser uma trama pesada deve também ser excluída. Outra pretendente forte é Fátima, porém, se Volney não tiver uma boa índole o público poderá reclamar bastante, afinal, não faria sentido ela trocar um marido tóxico por um namorado mau caráter.

A novela "Mania de Você", escrita por João Emanuel Carneiro, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.