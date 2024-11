Qual é a doença de Bia em 'Garota do Momento'? Problema faz a vilã desmaiar

Em "Garota do Momento" (Globo), Maisa interpreta Bia, a vilã da história. No primeiro capítulo a mãe biológica da personagem, Valéria (Julia Stockler), disse que ela era uma "criança doente".

Problema de saúde faz Bia desfalecer

Bia aparecerá pela primeira vez na trama das seis a partir desta terça-feira (5). A jovem vai surgir falando com a amiga Celeste (Débora Ozório) que Beto (Pedro Novaes), seu namorado, é louco por ela.

No mesmo capítulo, Beto fica vidrado em Beatriz (Duda Santos) e termina com Bia. Na sequência a vilã vai flagrar o rapaz com a nova pretendente e não pensará duas vezes antes de destratar Beatriz, que é filha biológica de Clarice (Carol Castro).

Beto (Pedro Novaes) e Bia (Maisa) em 'Garota do Momento' Imagem: Fábio Rocha/Beatriz Damy/Globo

Ao discutir com Beto, Bia sofre um desmaio é levada para o hospital. Maristela (Lilia Cabral), Juliano (Fábio Assunção) e Celeste se preocupam com o estado de saúde da garota.

Bia tem um problema congênito no coração, ou seja, nasceu com a doença. Na novela ainda não foi explicada qual seria a cardiopatia sofrida pela personagem de Maisa, mas na sinopse é explicado que a antagonista usa dessa sua condição para sensibilizar as pessoas e conseguir o que quer.

A novela "Garota do Momento", escrita por Alessandra Poggi, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.