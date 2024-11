Polícia prende suspeito de roubar obras de Andy Warhol na Holanda

A polícia holandesa prendeu um suspeito de roubas as obras do artista americano e mestre da pop art Andy Warhol em uma galeria de arte no sul do país.

O que aconteceu

Nesta terça-feira (5), cinco dias após o roubo, as autoridades conseguiram prender um suspeito de 23 anos. O homem está em confinamento solitário e só pode se comunicar com seu advogado.

A polícia se recusou a dizer se a obra de arte roubada foi encontrada junto com o rapaz. O roubo ocorreu na noite de quinta-feira (31).

Na ocasião, foram usados explosivos para invadir a MPV Gallery na cidade de Oisterwijk, localizada na província de Noord-Brabant, no sul da Holanda. Os criminosos evaram duas serigrafias representando a Rainha Elizabeth II e a Rainha Margrethe II, da Dinamarca.

Além disso, outras duas obras da mesma série, que representam a rainha Beatriz, da Holanda, e a rainha Ntombi Twala, de Eswatini (anteriormente Suazilândia), foram abandonadas na rua. A série "Reigning queens" ("Rainhas regentes"), iniciada em 1985, dois anos antes da morte de Andy Warhol, representa as quatro rainhas que estavam no poder naquela época.

De acordo com proprietário da Galeria MPV, Mark Peet Visser, as obras "valem uma fortuna". Ele deu a declaração para a imprensa local. O nome do suspeito não foi divulgado.