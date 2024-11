Poderosa, Dhu desbanca Luma em cenas constrangedoras de 'Mania de Você'

Dhu (Ivy Souza) ganhou uma chance de mostrar seu talento no restaurante Voilà Violeta em "Mania de Você" (Globo). Em breve, a mãe de Iarley (Lucas Wickhaus) vai viver um momento de glória em seu novo emprego.

O que vai acontecer

Com o novo trabalho, Dhu toma coragem e termina seu casamento com Edmílson (Érico Brás). A confeiteira avisa ao marido tóxico que só volta para casa quando ele sair de uma vez por todas.

Em meio a isso, Luma (Agatha Moreira) se torna a nova dona do restaurante. Isso acontece após ela dar um golpe em Viola (Gabz) com a ajuda de Mavi (Chay Suede) e Volney (Paulo Rocha), personagem que chega nesta terça-feira (5) na novela.

A partir daí, Dhu passa a ser chefiada por Luma e enfrenta situação inusitada. A chef de cozinha tentará impressionar um crítico gastronômico, mas sozinha não conseguirá.

Sem talento, Luma vai depender da competência de Dhu para conseguir entregar um prato impressionante. Com isso, a ex de Edmílson começa a ganhar ainda mais destaque dentro do estabelecimento e pode alçar novos voos após a mídia conhecê-la melhor.

A novela "Mania de Você", escrita por João Emanuel Carneiro, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo.