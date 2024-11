PK Delas detona Gato Preto e o compara a Tufão, de Avenida Brasil: 'Corno'

MC PK Delas, 30, debochou do fato de Gato Preto, 31, ter se reconciliado com Bia Miranda, 20, e atacou o 'rival'.

O que aconteceu

O funkeiro o acusou de estar se beneficiando da repercussão do caso e o comparou pejorativamente ao Tufão (Murilo Benício), de "Avenida Brasil". "Gato Fresco, respira e conta até 10. Agora que a novela tá boa, Tufão quer acabar com a novela, o protagonista principal. Não faz isso, o povo tá gostando do entretenimento. E se bem que tá sendo ótimo pra você, né? Venhamos e convenhamos, você tá adorando", disparou ele, nos stories de seu Instagram.

PK Delas disparou ofensas diretas contra Gato Preto, chamando-o de 'corno' e de 'trouxa'. "Todo mundo já sabe que você é corno, é trouxa, entendeu? É gato mesmo, bebe leite dos outros mesmo. Não precisa de mais nada, agora deixa rolar o entretenimento."

Ele concluiu acusando o desafeto de se aproveitar do dinheiro de Bia. "Eu te entendo e me ponho no seu lugar: pega dinheiro com a mina, pega roupa da mina, pega tênis da mina, mora praticamente na casa da mina, usa o dinheiro todo da mina. O que você quer mais? Então, fica por aí mesmo."