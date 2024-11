Peões revelam que Zaac assinou Privacy de Fernanda: 'Já viu tudo'

Na noite de segunda-feira (4) em A Fazenda (Record), os peões do grupo de Zé Love conversavam sobre MC Zaac ter acessado as imagens sensuais de Fernanda Campos.

O que aconteceu

Em um papo na madrugada, os peões revelaram que Zaac havia assinado o Privacy, plataforma de conteúdo adulto, de Fernanda Campos, antes de ingressar no confinamento. "Pagou três meses", relata Gizelly.

"O Zaac vai ter que pagar [a conta no Privacy]. Se ele pagou o da Fernanda, vai ter que pagar o nosso", brinca a ex-BBB.

"Rapaz, como ele ficava olhando para ela, hein?", questiona Zé Love.

"Eu sei como! Deve pensar 'já vi tudo'", responde a peoa.

Zaac e Fernanda desistiram de A Fazenda 16 juntos no dia 27 de outubro. A ex-peoa disse que estava saindo do reality rural por se sentir injustiçada no jogo, enquanto o funkeiro alegou que queria desistir antes que "fizesse algo que se arrependesse depois".

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem é o favorito após eliminação de Camila? Resultado parcial Total de 143089 votos 0,28% Albert Bressan 0,55% Babi Muniz 0,31% Fernando Presto 0,23% Flor Fernandez 0,04% Flora Cruz 0,52% Gui Vieira 0,28% Gilsão 0,31% Gizelly Bicalho 0,62% Juninho Bill 2,72% Luana Targino 33,74% Sacha Bali 3,41% Sidney Sampaio 7,07% Vanessa Carvalho 6,20% Yuri Bonotto 43,71% Zé Love Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 143089 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso