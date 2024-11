Peões alertam sobre virada de jogo de Albert: 'Nunca superou perder Power'

Os peões do "grupinho" têm notado novas jogadas de Albert e como ele pode "mudar de lado" em A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Em conversa na área externa, Gizelly criticou Albert para Flora. "Ele nunca superou que perdeu um reality", disse, em referência à participação do peão no Power Couple de 2022.

Flora falou sobre o peão ter cogitado votar contra as peoas, apesar da boa relação.

Enquanto isso, Fernando também aconselhava Juninho a tomar cuidado com Albert.

Tomar cuidado para não passar nada pra ele, pra ele não trair a gente de última hora. Ele anda muito… Não sei se você reparou, está muito estranho. Está jogando pelas costas Fernanda

Juninho concordou. "Ele na verdade está fugindo, não está querendo assumir nada".

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem é o favorito após eliminação de Camila? Resultado parcial Total de 147764 votos 0,30% Albert Bressan 0,53% Babi Muniz 0,30% Fernando Presto 0,23% Flor Fernandez 0,04% Flora Cruz 0,53% Gui Vieira 0,27% Gilsão 0,30% Gizelly Bicalho 0,64% Juninho Bill 2,64% Luana Targino 33,11% Sacha Bali 3,47% Sidney Sampaio 7,19% Vanessa Carvalho 7,34% Yuri Bonotto 43,11% Zé Love Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 147764 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso