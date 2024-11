Ator revela segurança em cena de sexo com Bruno Gagliasso: 'Aberto comigo'

Patrick Congo dá detalhes de gravação de cena íntima com Bruno Gagliasso em "Os Quarto da Candelária" (Netflix).

O que aconteceu

O ator admitiu sentir segurança com Gagliasso em cena de sexo. "A troca com o Bruno foi ótima. Foi um momento que me senti bastante seguro e ele foi muito aberto comigo. Ele me perguntou se podia me tocar na cena e decidimos no ensaio como seria na hora de gravar", pontuou à Quem.

Ele revelou que os dois combinaram o que fariam na filmagem. "Conversamos se o beijo ia ser intenso, se teria língua. Porque eles estão em um momento quente de tesão e se amam. Tem amor naquela relação. Decidimos tudo e gostei muito de ter trabalhado com ele. Como ele é mais experiente, tem outra vivência de como fazer cenas assim."

De acordo com Patrick Congo, preparadora de elenco Patrícia Farias ajudou na gravação. "Estava meio inseguro. Tinham acontecido algumas coisas também comigo e elas me incentivaram. Me lembraram que, para além de mim, estava dando continuidade ao trabalho de pessoas que vieram antes de mim e que virão depois. E isso é uma coisa importante do Sete na minha vida", relatou.

O artista ainda opinou sobre o beijo e a relação entre seu personagem e o de Gagliasso. "O beijo está sendo mais importante do que o corpo preto no chão. Isso é impactante também. Tudo bem que é o Bruno Gagliasso, mas sexualizar uma cena de beijo é f*da porque se trata de um abuso. Claro que tem amor, tem um romance, tesão, mas é como se o Jorge pegasse ele desde muito novo", indicou.