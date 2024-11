Pasta d'água serve como primer? Vanessa Rozan comenta vídeo que viralizou

Você já usou pasta d'água alguma vez na vida? Recentemente, viralizou no Instagram o vídeo de uma dermatologista que sugere usar o produto todos os dias no rosto. Um dos benefícios da prática, segundo ela, seria deixar a maquiagem por mais tempo na pele. Mas será que isso é verdade?

"Não existe nenhuma indicação de usar pasta d'água como primer ou que isso vai fazer a maquiagem durar por mais tempo na pele", explica a maquiadora, apresentadora e pesquisadora Vanessa Rozan, no Lab da Beleza.

Segundo Vanessa, a pasta d'água era usada como protetor contra os raios solares na época em que ainda não existiam protetores solares acessíveis e com filtro alto.

O produto era uma alternativa pois, além do talco, possui dois "protetores físicos" em sua formulação: o óxido de zinco e o dióxido de titânio.

A pasta d'água, porém, nunca pode substituir o protetor solar, porque você não sabe a quantidade que a pessoa vai passar, se ela vai espalhar de forma uniforme, no rosto todo. E a formulação do protetor solar é para fazer essa distribuição da proteção solar física e química de uma maneira uniforme no rosto todo, com a espalhabilidade que ele precisa tanto pra absorver quanto pra refletir os raios. Vanessa Rozan

