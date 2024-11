Os 'homens mais sexy do mundo' que já têm filhos; confira lista

O novo "homem mais sexy do mundo" deve ser anunciado no início de novembro. O "título", uma tradição famosa da revista People, existe desde 1985, quando Mel Gibson se consagrou como o primeiro vencedor.

E entre os donos do prêmio, muitos também são "os pais mais sexy", segundo a publicação. Confira abaixo alguns dos pais famosos que já ganharam o título.

Patrick Dempsey

Patrick Dempsey, eleito homem mais sexy pela People, aos 57 anos Imagem: Reprodução/Instagram

Eleito de 2023, Dempsey é pai de três: sua filha, Talula, e seus filhos, Tristan e Darby, de seu casamento com Jillian Dempsey.

Paul Rudd

Paul Rudd é eleito o "Homem Mais Sexy de 2021" pela revista People Imagem: Reprodução/Instagram @people

O dono do título de 2021 tem um filho, Jack, e uma filha, Darby. Ele é casado há quase 20 anos com a mãe das crianças, Julie Yaeger, produtora de televisão.

John Legend

John Legend Imagem: Getty Images

O cantor estampou a capa da People em 2019. Ele e a mulher, a modelo Chrissy Teigen, têm quatro filhos: duas meninas, Luna e Esti, e dois meninos, Miles e Wren.

Idris Elba

Idris Elba chega na cerimônia do Emmy 2024 Imagem: Frazer Harrison/Getty Images

Elba é pai de uma adolescente, Isan, e de um menino, Winston, de relacionamentos diferentes. Ele foi eleito o homem mais sexy do mundo em 2018.

Dwayne Johnson (The Rock)

Dwayne Johnson no Oscar 2024 Imagem: Mike Coppola/Getty Images

The Rock, capa da revista em 2016, é pai de três meninas, Jasmine, Tiana e Simone. A terceira, primogênita, já tem 23 anos e se dedica à luta livre, como o pai e o avô. Já as duas mais novas ainda são crianças. Elas nasceram da relação do ator com a atual mulher, Lauren Hashian.

David Beckham

David Beckham é casado com Victoria Beckham Imagem: Ronald Martinez/Getty Images

Ele tem quatro filhos com a Spice Girl Victoria Beckham: Brooklyn, Romeo, Cruz e Harper. O astro do futebol britânico ganhou o título em 2015.

Chris Hemsworth

Chris Hemsworth em cena de 'Resgate' Imagem: Netflix

Eleito em 2014, o astro de "Thor" tem três filhos. Dois meninos, Tristan e Sasha, e uma menina, India.

Adam Levine

Adam Levine Imagem: Getty Images

Ele tem duas filhas —Dusty Rose e Gio Grace— e um filho, que nasceu em 2023 e não teve o nome revelado. Todos vieram de seu casamento com a supermodelo Behati Prinsloo.

Channing Tatum

O ator Channing Tatum Imagem: Karwai Tang / WireImage

O ator tem uma filha, Everly, do seu relacionamento com a ex-mulher, Jenna Dewan. Ele esteve na capa da People em 2012.

Bradley Cooper

Bradley Cooper no Oscar 2024 Imagem: Kevin Mazur/Getty Images

Ele e a supermodelo Irina Shayk, sua ex-namorada, são pais de Lea. O ator foi o homem mais sexy de 2011.

Ryan Reynolds

Ator Ryan Reynolds é casado com Blake Lively Imagem: Christopher Furlong/Getty Images

O astro de "Deadpool" e a mulher, Blake Lively, têm 3 filhas e um filho: James, nascida em 2014; Inez, nascida em 2016; Betty, nascida em 2019; e Olin, nascido em 2023.

Ele foi homem mais sexy da People em 2010, três anos antes de virar pai pela primeira vez.

Hugh Jackman

Hugh Jackman conhecido como o Wolverine Imagem: Reprodução

Jackman, mais sexy de 2008, é pai de Ava Eliot, 19, e Oscar, 24. Ambos são seus filhos com a ex-mulher, a atriz Deborra-Lee Furness.

Matt Damon

Matt Damon Imagem: Reprodução

Eleito em 2007, o ator tem quatro filhas com a mulher, a argentina Luciana Barroso: Isabella, Gia, Stella e Alexia.

George Clooney

Ator é casado com advogada Amal Clooney Imagem: Stefania D'Alessandro/Getty Images

Dono de dois títulos, em 1997 e 2006, ele teve gêmeos com a mulher, Amal. Ella e Alexander tem 7 anos.

Matthew McConaughey

Matthew McConaughey é casado com a brasileira Camila Alves Imagem: Divulgação/Austin FC

O vencedor do Oscar tem dois filhos, Levi e Livingston, e uma filha, Vida. Todos com a mulher, a modelo brasileira Camila Alves. Ele foi o homem mais sexy de 2005.

Jude Law

Jude Law é pai de sete filhos Imagem: Ernesto Ruscio/Getty Images

Vencedor do prêmio em 2004, ele é pai de sete. Rafferty, 28, Iris, 24 e Rudy, 22, são filhos dele com a atriz Sadie Frost. Sophia e Ada são filhas de relacionamentos breves do ator nos anos 2010.

Ele ainda tem duas crianças com a atual mulher, Phillipa Coan, mas não existem detalhes sobre elas. Jude ganhou o prêmio da People em 2004.

Ben Affleck

Ben Affleck foi casado com Jennifer Garner, com quem teve 3 filhos Imagem: Mario Anzuoni/Reuters

Vencedor do título de 2002, ele tem três filhos com a ex-mulher, a atriz Jennifer Garner: Violet, Seraphina e Samuel.