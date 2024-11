Oasis anuncia dois shows no Brasil em 2025; veja datas e saiba como comprar

Após semanas de expectativas, o Oasis finalmente anunciou nesta terça-feira, 5, dois shows no Brasil como parte de sua turnê de reunião em 2025, a mais aguardada da próxima temporada. As apresentações serão em 22 e 23 de novembro de 2025 no estádio MorumBIS. Os ingressos estarão à venda a partir do próximo dia 13, às 10h, no site da Ticketmaster.

Será a 4ª passagem da banda inglesa pelo País. Donos de hits como Wonderwall e Don’t Look Back In Anger, eles estrearam aqui em 1998 e depois vieram em 2001 (para o Rock In Rio), 2006 e 2009.

Na segunda-feira, 4, o grupo já tinha dado indícios do anúncio com uma divulgação na Estação da Sé, no centro da capital paulista, além de ações similares em Buenos Aires, na Argentina, e Santiago, do Chile, metrópoles que também serão contempladas na excursão sul-americana.

A reunião dos irmãos Gallagher começará em julho do ano que vem no Reino Unido, depois segue para Estados Unidos e Austrália, antes de desembarcar na América Latina.

Como comprar ingressos para os shows do Oasis no Brasil?

Por conta da alta demanda dos ingressos, os fãs da banda terão uma pré-venda especial - basta se inscrever no site oficial para comprar antecipadamente. As inscrições podem ser feitas até esta quarta, 6, às 11h.

A venda geral terá início no dia 13 de novembro, às 10h online e às 11h nas bilheterias oficiais, que serão divulgadas em breve. Os ingressos vão de R$ 245 (meia-entrada, Fan Ticket) a R$ 1.250 (inteira, cadeira superior). Veja a tabela com valores abaixo.

Quanto custam os ingressos para os shows do Oasis no Brasil?

Fan Ticket: R$ 245 (meia); R$ 490 (inteira)

Arquibancada: R$ 295 (meia); R$ 590 (inteira)

Pista A: R$ 400 (meia); R$ 800 (inteira)

Pista B: R$ 400 (meia); R$ 800 (inteira)

Cadeira inferior: R$ 500 (meia); R$ 1.000 (inteira)

Cadeira superior: R$ 625 (meia); R$ 1.250 (inteira)

Serviço - Oasis em São Paulo

Data: 22 de novembro de 2025 (sábado) e 23 de novembro de 2025 (domingo)

Local: Morumbis

Portões: 16h

Horário do show: 21h

Endereço: Praça Roberto Gomes Pedrosa, 1 - Morumbi, São Paulo - SP

Ingressos: a partir de R$ 245,00 (ver tabela completa)

Classificação: 16 anos. Menores de 05 a 15 anos, apenas acompanhados dos pais ou responsáveis legais*

*Sujeito à alteração por Decisão Judicial.