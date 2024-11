'Não defendo mais ninguém, só você', diz Love para Babi

Em véspera da 7ª roça de A Fazenda (Record), os peões se movimentam para somar votos e sinalizam o fim de alianças.

O que aconteceu

Na tarde desta terça-feira (5), Babi e Zé Love conversaram em particular sobre o que farão com seus votos. Os peões conversaram sobre as estratégias de Vanessa para escapar da roça, visto que está na baia e pode ser puxada no Resta Um. "Coloca na balança o que ela já fez com você", aconselha o ex-jogador.

Eu adoro ela, mas ela faria qualquer coisa para não ir, você não. Ela já trocou de lado, já pediu para você assumir algo, que achei o cúmulo de tudo. Ela não pensou em nenhum momento em você.

Love lembra que ao levarem uma punição juntas, Vanessa concordou em deixar Babi assumir sozinha a culpa pela infração perante os peões. Na ocasião, o restante da casa descobriu o combinado e ficaram irritados com a ex-Casamento às Cegas.

"Decide seu voto e f***-se, o que aconteceu não é problema nosso. Defender, de verdade, só você Babi", continua o ex-jogador. Ele reafirma que sua prioridade é a amiga, e antes, eram apenas ela, Fernanda e Zaac, que já saíram do jogo. "Sobrou eu e você."

"O jogo é deles, quem cativou isso foi ele. Eu compro sua briga até o final, vou pra cima mesmo, mas só você", reafirma Babi.

Love a aconselha a jogar de acordo com seus príncipios individuais o e não para salvar Vanessa. "Se depois ela [Vanessa] for [ para a roça] e vier falar 'pô Babi', você explica que tem que ir por sua coerência. Porque senão, você vai ser cobrada lá fora. Você pode sair por isso."

"Decide seu voto e dane-se. Não se mata por causa da Vanessa, ela não faria isso por você", finaliza o peão.

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem é o favorito após eliminação de Camila? Resultado parcial Total de 149671 votos 0,29% Albert Bressan 0,53% Babi Muniz 0,30% Fernando Presto 0,23% Flor Fernandez 0,04% Flora Cruz 0,53% Gui Vieira 0,27% Gilsão 0,30% Gizelly Bicalho 0,69% Juninho Bill 2,61% Luana Targino 33,09% Sacha Bali 3,45% Sidney Sampaio 7,10% Vanessa Carvalho 7,26% Yuri Bonotto 43,31% Zé Love Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 149671 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso