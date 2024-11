Músico da banda cover dos Mamonas Assassinas é acusado de abuso de menores

Três meninas menores de idade acusam der estupro o baterista William Junior Falanque Santana, 28.

O que aconteceu

O rapaz, que fazia parte do cover da banda Mamonas Assassinas, é acusado de ter abusado das jovens, de 11, 13 e 14 anos. De acordo com a denúncia, o caso teria acontecido em São Paulo.

As informações são do 'Domingo Espetacular' (Record). O programa teve acesso às denúncias feitas à polícia.

As famílias das garotas estão inconformadas porque o homem ainda não foi intimado para depor às autoridades. A banda Mamonas Assassinas acabou em 1996, quando todos os integrantes da banda morreram em um acidente aéreo.

O grupo cover, que se chama Mamonas Assassinas - O Legado, se lançou em 2023, após o filme sobre o grupo. O baterista William foi afastado do grupo em agosto, após as denúncias virem à tona.

Um dos casos teria acontecido após um encontro de fãs no Parque do Ibirapuera. William teria dado carona a uma das meninas em uma Brasília amarela e, no caminho, teria agarrado à força, beijado e obrigado a garota a ter contato íntimo com ele, segundo a denúncia.

A polícia teve acesso ao celular das vítimas. Nos aparelhos, segundo a reportagem da Record, foram encontradas conversas do músico dando em cima delas, pedindo fotos íntimas e sugerindo relações sexuais.