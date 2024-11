Marido de Sasha x Priscilla: a treta que rachou o mundo ex-gospel

João Lucas e a esposa, Sasha Meneghel, deixaram de seguir Priscilla nas redes sociais.

Entenda a treta

Cantor se viu no centro de uma polêmica com a artista após fãs apontarem semelhanças entre o novo projeto musical de João e a estética de Priscilla. O assunto veio à tona após o músico antecipar imagens do projeto "João Lucas, O Álbum", previsto para ser lançado no dia 13 de novembro.

Climão se intensificou quando o casal João e Sasha deixou de seguir Priscilla no Instagram. João Guilherme, namorado de Bruna Marquezine e amigo próximo do casal, também fez o mesmo.

Fãs especulam que uma publicação de João Lucas no X (antigo Twitter) seria uma indireta para a artista. "Se afaste de quem só se empolga na conversa quando o assunto é sobre ela, e se aproxime de pessoas que te celebram e olham nos seus olhos quando falam com você! Confia, você vai evitar muito desgaste na vida".

O começo de 'João Lucas O Álbum' foi em 2021, na casa da Lorena Chaves, junto com a Bibi. Fizemos essa [Minuto de Sdd] e mais três músicas que fazem parte da discografia. Foram três anos desde esse dia, e são três anos esperando por esse momento. O que vocês vão ouvir dia 13/11 tem muita verdade, muita história e muita gente especial envolvida. João Lucas, no Instagram

Cantor evitou comparações com Priscilla, em entrevista ao jornal O Globo em dezembro de 2023. "Nas nossas jornadas musicais cada um está trilhando um caminho único, baseado em experiências de vidas distintas."

Cada um de nós carrega histórias singulares que moldam nossa música e identidade artística. Vale ressaltar também que essa transição não é algo novo no mercado e grandes nomes da música pop, principalmente americana, fizeram movimentos semelhantes.

João e Priscilla migraram da música gospel para o pop. "Acho que o pop é um gênero que me dá uma liberdade performática que com certeza será explorada com mais profundidade", explicou o rapaz, em dezembro do ano passado.