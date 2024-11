Remoção de câncer e dedicação ao teatro: por onde anda Nair de 'Alma Gêmea'

Rosane Gofman, 67, está no ar na reprise de "Alma Gêmea" (2005) no Vale a Pena Ver de Novo, mas ela está longe da TV há cinco anos. Veja por onde anda a atriz.

Por onde anda Rosane Gofman

Roseane Gofman está longe da TV aberta desde 2019, quando esteve em "A Dona do Pedaço". De lá para cá, tem se dedicado ao teatro, cinema e a trabalhos para as plataformas de streaming.

Ellen (Rosane Gofman) em 'A Dona do Pedaço' Imagem: João Miguel Júnior/Globo

Em "Alma Gêmea", a atriz interpreta Nair, a enfermeira da clínica de Eduardo (Ângelo Antônio). Antes dessa reexibição, a artista esteve na mesma faixa de programação da Globo, na reprise de Chocolate com Pimenta (2003), novela de sucesso e que lhe rendeu grande reconhecimento do público.

Quando estava passando a reprise de 'Chocolate com Pimenta', parecia que estava passando pela primeira vez, as pessoas vinham falar comigo como se elas estivessem vendo pela primeira vez. Muito engraçado isso, né?! O quanto um trabalho pode perdurar tanto tempo e ficar tão guardado no coração das pessoas. Rosane Gofman, em entrevista à revista Contigo!

Rosane Gofman em 'Chocolate com Pimenta' Imagem: Reprodução/Globo

Em setembro de 2024, Rosane Gofman revelou ter descoberto um câncer. A atriz usou o Instagram para comunicar o diagnóstico e alertar o público. "Quero falar da importância de fazer exames anuais. Descobri um pólipo no útero e foi verificada a malignidade. Era câncer", declarou.

A atriz detalhou o procedimento para retirada do tumor após o diagnóstico precoce. "Graças a Deus era pequeno. Fiquei uma semana internada, fiz a cirurgia, fiz a histerectomia total. Estou bem e não vou precisar fazer mais nada porque era pequenininho e saiu tudo".

Rosane viajava em turnê com o espetáculo "Sempre Soube" quando descobriu a doença. "Estava em Goiânia quando soube [do diagnóstico]. Fiz a apresentação em Goiânia e mais duas em Brasília. Foi lindo, emocionante", contou a artista, que se prepara para estrear nos próximos meses a peça "Moderninha".

Rosane Gofman revelou o diagnóstico de câncer em seu Instagram Imagem: Reprodução/Instagram

A intérprete de Nair em "Alma Gêmea" opinou sobre etarismo na teledramaturgia. Também em entrevista à revista Contigo!, ela defendeu as escalações feitas pelas plataformas de streaming.

O streaming veio trazer várias outras possibilidades pra gente enquanto atores, principalmente para pessoas da minha idade, que vem vendo diminuir muito o número de personagens mais velhos na televisão, e o streaming abre um pouco esse leque de possibilidades, o que é muito bacana.

Com quase 50 anos de carreira, Rosane começou na TV em 1983. Além de "Alma Gêmea" e "Chocolate com Pimenta" reprisadas recentemente, a irmã da também atriz Beth Gofman compôs o elenco de novelas de sucesso, como "Vale Tudo" (1988), "Tieta" (1989), "Pedra sobre Pedra" (1992), "História de Amor" (1995), "O Beijo do Vampiro" (2002), "Orgulho e Paixão" (2018), "Êta Mundo Bom!" (2016) e "Amor Eterno Amor" (2012).