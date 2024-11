Livia La Gatto conta descaso ao denunciar ameaças de coach: 'Volta depois'

Quando a atriz e humorista Livia La Gatto começou a receber ameaças do coach Thiago Schutz nas redes sociais, em 2023, uma das primeiras coisas que fez foi ir até uma delegacia registrar o boletim de ocorrência. Ao chegar lá, porém, a recomendação que ouviu foi que ela deveria "voltar outro dia", recordou a humorista, em participação no 'Acessíveis', videocast de Titi Muller e Marimoon.

Fui em uma delegacia perto do Largo 13, que era mais perto da minha casa, e aí eles olharam e falaram 'mas foi seu marido, alguém da família, você está com hematoma?', eu falei 'ainda não'. Então me disseram: 'está muito cheio aqui, volta outro dia' Livia La Gatto, humorista

Livia tinha postado um vídeo debochando de conteúdos de homens que têm discurso de ódio contra mulheres. Na sátira, ela ironiza Schutz, apelidado de "Calvo da Campari" nas redes, mas sem citar o nome dele. Depois da publicação do conteúdo, passou a receber ameaças do influenciador.

Ela conta que recebeu diversas ligações pelo Instagram, além de ameaças de outros perfis suspeitos: "Começou a vir uma galera no Instagram, gente desconhecida, que tem perfil só pra ameaçar. Chegaram a falar 'ah, porque eu trabalho com a polícia, eu sei onde você mora'".

Esse exército que veio dá muito mais medo do que alguém que diz 'é só meu jeitinho de falar', que incentiva esse ódio de gênero, essa violência de gênero. Lívia La Gatto

Como não conseguiu fazer o B.O na delegacia, Livia disse que fez um boletim online, mas continuou recebendo ameaças. Alguns advogados vieram procurá-la depois que o caso ficou mais conhecido. "Aí eu fui com ele [o advogado] em uma delegacia do Campo Belo, que tem uma delegada maravilhosa, que pesquisa esse tipo de perseguição na internet", contou a atriz.

A ajuda do advogado acelerou os processos e a medida protetiva saiu em uma semana. "Uma coisa que as mulheres que são agredidas demoram um ano para conseguir, eu consegui em uma semana, é realmente muito privilégio", disse ela.

Em novembro do ano passado, a Justiça de São Paulo suspendeu o processo contra Thiago Schutz. O Ministério Público apoiou a suspensão, mesmo reconhecendo que Livia foi ameaçada pelo influenciador.

Perda de memória da mãe: 'É como se eu não existisse mais'

A humorista passou por altos e baixos nos últimos dois anos. Além das ameaças de morte que recebeu, sua mãe foi hospitalizada várias vezes devido ao avanço da degeneração walleriana (DW), uma condição que pode resultar em perda de memória.

"Hoje em dia, ela tem que ficar sob cuidado de outras pessoas, e ela não me reconhece. Às vezes sim, às vezes não. E isso aconteceu agora, em abril", contou ela.

A situação afetou profundamente a relação de Livia com o humor. Não conseguiu mais ver graça em nada, perdeu o prazer em fazer os outros rirem e decidiu sair de alguns trabalhos para cuidar de sua saúde mental.

Eu tinha um poder muito grande de fazer minha mãe rir, ela me via e ria, minha vida inteira foi assim, então acho que meu humor estava muito ligado nisso. O mundo está acabando, mas eu estou fazendo minha mãe rir. Ela está em uma cama, hospitalizada, mas ela ri de mim. Aí de repente, quando ela não me reconhece, é como se eu não existisse mais. Lívia La Gatto

Ela diz que recebeu apoio de seu namorado, família e amigos, além de sua terapeuta, que recomendou a busca por um psiquiatra. "Veio essa crise do cuidador, chama TAG [transtorno de ansiedade generalizada] por algo específico que aconteceu com você e te deixa muito alerta o tempo inteiro."

Aí eu parei um pouco, não vou conseguir fazer esse humor mais ácido e combativo porque não tenho saúde mental pra lidar com isso. Lívia La Gatto

Livia contou que voltar ao trabalho depois de um período de descanso também foi positivo para sua saúde mental: "O palco salva e eu amo escrever roteiro, isso me salvou de alguma forma".

