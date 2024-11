Kamila Simioni surpreende ao mostrar resultado de harmonização facial

Nesta segunda-feira (4), Kamila Simioni surpreendeu seus seguidores ao mostrar o resultado imediado após harmonização facial.

O que aconteceu

A influenciadora realizou a harmonização em São Paulo e apareceu nas redes sociais com o rosto e os lábios super inchados após finalizar o procedimento.

"Para ficar bom, tem que ficar ruim primeiro", escreveu a ex-participante de A Fazenda ao compartilhar o vídeo com o resultado.

O profissional responsável pelo procedimento explicou que fez a remoção dos excessos de ácido hialurônico no rosto e nos lábios de Kamila. "Fizemos a remoção para que fossem realizados tratamentos de modo adequado. Realizamos a remoção do lábio e o uso de bioestimuladores, além de alguns preenchimentos submusculares estratégicos para melhorar a textura e o formato do rosto".