Júlio Rocha se assusta ao encontrar cobra na cama dos filhos: 'Quinta vez'

Júlio Rocha, 45, passou por um susto ao encontrar uma cobra na cama de seu filho nesta terça-feira (05).

O que aconteceu

O ator gravou uma série de vídeos assustado com a presença do animal no quarto das crianças. "Olha o que eu achei em cima da cama! Meu Deus! Meu Deus!", disse ele ao filmar a cobra andando pela cama.

Júlio pediu ajuda da esposa, Karoline Kleine, para retirar o animal em segurança. Ela foi até o cômodo e tentou usar uma guitarra de brinquedo para tirar a cobra. "Pega um negócio maior, vai te dar um bote", disse o artista preocupado.

Pouco depois, Karoline conseguiu usar uma espécie de pinça de brinquedo para capturar a cobra. "Ai, meu Deus, eu tenho medo de machucar ela", afirmou a influenciadora, enquanto tentava colocar o réptil em uma caixa. "Não chega perto!", pediu Júlio.

O ator, que mora em um condomínio em Indaiatuba, no interior de São Paulo, disse que não é a primeira vez que passam por isso em casa. "É a quinta vez que aparece cobra por aqui, mas a primeira vez dentro de casa. O que fazemos?", questionou ele no Instagram. Segundo sua assessoria, o animal seria da espécie Píton-real.