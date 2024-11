Esse truque com lápis de boca marrom parece inusitado, mas funciona

O lápis de boca, geralmente usado para contornar os lábios, ganhou uma nova função em um truque viral do TikTok: ser usado como contorno no rosto. O truque é o tema do Lab da Beleza desta terça-feira (5/11).

O vídeo da técnica foi compartilhado no perfil da criadora de conteúdo Emily Wood e teve mais de 26 milhões de vizualizações. Para evitar erros na aplicação, a apresentadora Vanessa Rozan sugere usar um lápis em tom mais claro do que o escolhido pela influencer.

Vanessa usou um lápis marrom claro, enquanto Emily optou por um marrom escuro, quase vinho. Outra dica é usar um lápis cremoso, que seja fácil de espalhar, sugere a maquiadora.

Além disso, é importante checar se o produto é dermatologicamente e oftalmologicamente testado, já que ele será espalhado no rosto e na região dos olhos.

O passo a passo do truque começa com a aplicação de um traço em cima de cada côncavo, seguido de um traço em cada bochecha, formando a letra "C". Na testa, é desenhado um contorno que lembra o formato de um coração — ou de um pretzel, como comentou uma seguidora nas redes sociais Universa.

Depois, os lábios superiores e inferiores devem ser contornados com o lápis. Por último, é só esfumar tudo com os dedos.

Spoiler: Vanessa Rozan achou que o truque fosse inusitado, mas acabou aprovando o resultado. "Só cuidado para não esfregar demais o rosto ao esfumar", alerta.

