Em meio a tratamento, Preta Gil relata incerteza sobre Carnaval: 'É cedo'

A quarta edição do Prêmio Potências aconteceu nesta terça-feira (5), no Teatro Santander, em São Paulo. A cantora Preta Gil, 50, foi uma das apresentadoras. A Splash, ela disse que ainda não sabe se vai ter Bloco da Preta em 2025.

O Prêmio Potências destaca o trabalho de profissionais negros no entretenimento, esporte e publicidade. Ludmilla foi a homenageada da noite, que teve apresentações dela e da cantora americana Erykah Badu.

É cedo para falar porque a gente ainda está no começo do tratamento [contra o câncer], ainda tem muita coisa para vir pela frente, cirurgias, então é cedo.

Preta Gil, cantora

Preta Gil no Prêmio Potências 2024 Imagem: Clayton Felizardo/Brazil News

Recentemente, a artista mostrou os medicamentos do tratamento contra o câncer e disse "ser grata" a cada pílula. "Eu sempre tive essa questão da gratidão em mim, mas obviamente quando você está passando por um tratamento oncológico, onde você está lidando com a sua vida, você fica muito mais grata a tudo", disse.

Todos os segundos do dia, tudo o que acontece no dia eu agradeço. Consegui levantar da cama, consegui tomar banho, tem dias que eu não consigo, a fadiga é muito grande, as dores, então eu consegui viver na situação que eu estou, é muito gratificante.

Preta Gil, cantora

Preta diz que não quer deixar de viver por estar tratando um câncer. "Eu quero viver tratando um câncer. É é o que eu estou fazendo".