Chico: Zé Love esquece câmeras 24h e cria polêmica do 'corno' em A Fazenda

Parece que Zé Love esqueceu as câmeras 24 horas de A Fazenda e criou a polêmica do "corno" em cima de Yuri e Sacha, afirmou o colunista Chico Barney durante o Central Splash da manhã desta terça-feira (5). Os peões estão travando brigas no reality rural.

Em nenhum momento o Yuri, Sacha ou qualquer pessoa que fosse tinha chamado o Zé Love de corno. Eles tinham feito assim [gesto de chifre com mãos na cabeça]? Eles tinham feito [na verdade] assim [na frente do rosto]. Ontem a Record acionou o VAR e mostrou que o Yuri sai pela porta fazendo chifre com as mãos e chamando José Love de José Lúcifer e não de José Corno, de corno manso, de chifrudo, de homem traído.

De maneira alguma ele foi chamado desses termos. Mas o José Love, um vitimista profissional, tentou colocar isso. Só que ele esquece de combinar com os fatos, ele quer se vitimizar a todo custo como se não existisse uma vigilância 24 horas no programa. Chico Barney

A Bárbara Saryne concordou com Chico Barney: "É verdade, como se não houvesse vigilância e como se ele também não tivesse falado algo parecido sobre os outros participantes. Ele diz isso nessa questão de traição que ele insinuou ao Yuri, ele fala da citação de familiares sendo que ele sempre cita familiares dos outros também. (...) É muito sobre esquecer que está sendo filmado e esquecer de olhar suas atitudes antes de cobrar dos outros", destacou.

Essa hipocrisia é uma delícia, eu acho boa. O problema é que ele sempre volta para as mesmas coisas. Até para ser hipócrita falta repertório para o Zé Love. Chico Barney, ao repercutir falas de Zé Love

