Blush líquido no rosto inteiro é cilada, diz Vanessa Rozan sobre truque

Quantas camadas de blush você costuma passar no seu rosto? Um truque que envolve aplicar várias camadas de blush líquido no rosto inteiro foi o tema do Lab da Beleza do último sábado (2/11).

A técnica foi divulgada pela maquiadora Huda Kattan, fundadora da marca de cosméticos Huda Beauty, e o vídeo teve mais de 3 milhões de visualizações no Instagram. Sua funcionalidade, porém, é questionável, como mostra a apresentadora Vanessa Rozan.

O passo a passo começa com a aplicação de dois traços de blush líquido na região das olheiras. Em seguida, dois traços são feitos no meio de cada bochecha, contornando o rosto, e mais um traço no queixo, para definir a linha do maxilar.

A técnica continua com dois traços ao longo do nariz e um traço na testa, além de um leve toque de blush nas pálpebras. Depois, a maquiagem é esfumada com um pincel de blush. O último passo é aplicar corretivo ao lado do contorno nas têmporas e nas olheiras, desenhando um "V".

Para Vanessa Rozan, apesar do sucesso da técnica, ela é muito mais um "entretenimento" do que uma verdadeira solução de maquiagem.

"Não faz sentido algum você colocar um monte de produto para depois apagar esse monte de produto", comenta a expert, criticando o excesso de camadas e sugerindo que o truque pode acabar resultando em uma pele pesada e difícil de corrigir.

