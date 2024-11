Saryne: Juliette era mais vítima no BBB; Davi e Sacha são mais jogadores

Irritado com a produção, Sacha se diz oprimido por seus adversários em A Fazenda. No reality da concorrência, a própria Juliette foi mais vítima do que ele no BBB, enquanto Sacha e Davi Brito se mostram mais jogadores, afirma a comentarista Bárbara Saryne no Central Splash da manhã desta terça-feira (5).

A provocação a Bárbara Saryne sobre quem era o participante mais "sofrido" dos reality shows brasileiros foi feita por Chico Barney após fala de Sacha Bali de que sua trajetória na Fazenda está "pior do que a do Davi e Juliette no BBB".

Não acho que esteja normal o nível de pressão contra o Sacha nessa temporada [de A Fazenda], isso eu concordo. Agora, a Juliette dá para a gente discutir, mas foi uma edição muito intensa, porque o mundo estava em um momento muito cataclísmico. Tenho até dificuldade de conjecturar mais a respeito daquilo porque estava todo mundo maluco. Davi acho que sofreu mais do que o Sacha, foi muito mais pesado o que aconteceu com ele em várias oportunidades. Qual a sua opinião, Bárbara?

Chico Barney para Bárbara Saryne

Cada edição tem o seu enredo. [Mas] eu vou escolher a Juliette, mas por um motivo. Porque ela sofreu muito, mas ela jogou de uma maneira que ela não atacava de volta. Enquanto o Davi, em alguns momentos, perturbou muito a galera, jogou demais, ele tinha aquele ímpeto de causar. E o Sasha também, por sua vez, tá sendo muito atacado, são pautas muito sérias que levantam contra ele, acusações, mas ele também faz por onde. Então acho que a Juliette era a mais vítima.

No começo ela era chatinha, mas depois ela não devolvia o que faziam com ela. E os outros dois eu vejo como mais jogadores, provocativos. Como eu falei que cada caso é um caso, na situação do David também tem um recorte racial ali, que é importante pontuar.

Bárbara Saryne

Em comentário sobre Sacha, Barney acaba citando Paulo Freire ao dizer que "quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar opressor". Bárbara concorda:

Gostei. Acho que o Sacha é muito esperto e estrategista, porque mesmo ele sendo bobo nisso de elevar o tom, de dar motivos para que falem dele enquanto ele seria só a vítima naquela situação, ele ao mesmo tempo foi inteligente quando sacou que se a produção deu uma sacada neles, a casa ia achar que eles estariam cancelados e eles seriam mais alvo, aproveitando isso dos adversários irem para cima. E devem ir mesmo.

Bárbara Saryne sobre Sacha Bali dizer que é muito oprimido

