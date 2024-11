'Precisa ser um autêntico fã': cocriador de 'Arcane' sobre sucesso da série

Inspirada no game de sucesso "League of Legends", a série "Arcane" está prestes a estrear sua segunda e última temporada. Apesar do sucesso, que inclui recorde de audiência e quatro prêmios Emmy, os criadores recordam as preocupações que tinham antes da estreia.

"Era difícil de prever", afirma o cocriador Christian Linke, em conversa com Splash. "'League of Legends' é, claro, um game enorme, mas muitos outros haviam tentado dar esse passo e passaram sufocos, então não dava para saber."

Sabíamos que tínhamos feito algo com uma boa história, mas não havia certeza de que se conectaria com o público e que achariam algo bom. Christian Linke

No fim das contas, deu tudo certo: o público se conectou com a intriga entre Vi e Jinx, duas irmãs de personalidades distintas, que se tornam rivais, em lados diferentes da lei. Além do prestígio no Emmy, o seriado inaugurou uma leva de boas adaptações de games, dando o primeiro passo em um caminho que hoje é trilhado por nomes como "The Last of Us", "Fallout" e "Cyberpunk: Mercenários".

O segredo de "Arcane" é não se limitar a adaptar a mitologia do jogo, afirma o cocriador. Mas também interpretar no roteiro a jogabilidade das personagens, para alinhar suas personalidades à utilização no jogo.

Uma coisa é estudar a história dos personagens na internet, e outra é ser fã e entender o que o público pensa sobre os personagens, e como é jogar com eles. Lutar como Vi é muito diferente de como Jinx. Com a Vi, você entra de cabeça nas brigas, e geralmente nem sai vivo. Jinx, por outro lado, fica distante, no fundo. Se você alcançá-la, ela morre, mas se não conseguir, ela provavelmente te mata. Para entender isso, é preciso ser um autêntico fã do game."

É curioso pensar que Vi e Jinx inauguraram a iniciativa audiovisual da Riot Games, desenvolvedora norte-americana de "League of Legends", visto que o game conta com mais de 150 personagens únicos, também chamados de Campeões. "Sendo honesto, nem cogitamos outros", falou Christian Linke.

As duas sempre pareceram especiais para nós. Elas são descoladas e têm algo a dizer, já que poderíamos responder a interessante questão do que aconteceu entre essas duas irmãs que se tornaram inimigas. Fomos naturalmente atraídos pelas personagens, então acabou sendo uma decisão muito fácil.

Personagem Jinx da série 'Arcane' Imagem: Divulgação/Riot

Foi essa combinação de entendimento profundo do jogo, apego pelas personagens e exploração do passado conturbado delas que resultou em uma série tão marcante. Ainda assim, a história de Vi e Jinx chega ao fim a partir de 9 de novembro, com a segunda temporada do programa.

A decisão de encerrar a trama tão cedo partiu da produção, que não mudou de ideia nem com o enorme sucesso da primeira temporada, ainda que tenha dado confiança à equipe para continuar o trabalho. "Tínhamos uma história específica em mente. Não sabíamos quantos episódios ia precisar, mas sempre foi essa trama fechada."

O futuro das adaptações

Então esse é o fim da investida televisiva da Riot Games? Não mesmo: é apenas o começo. Em vídeo publicado pelo estúdio, em junho de 2024, Christian Linke aparece dizendo que "Arcane" é o primeiro de muitos projetos na TV e nos cinemas, cada um focado em diferentes Campeões.

No momento, o cocriador está focado em entregar a conclusão de seu primeiro sucesso. Portanto, segurou a mão em detalhar qualquer projeto futuro, mas garantiu que as lições aprendidas com "Arcane" serão utilizadas daqui para a frente.

A principal delas, segundo Linke, foi entender a dinâmica de trabalho com o estúdio francês Fortiche, responsável pela elogiada animação da série. "Agora que trabalhamos juntos, vimos que é possível ter sucesso juntos, então entendemos melhor o que é prioridade e o que não importa tanto", falou. "Além disso, aprendemos a confiar em nós mesmos. Artistas podem ser complicados às vezes, então isso é bem importante."

Não há dúvidas de que a conclusão de "Arcane" vai dar o que falar —e não só pela trama, mas também pela enorme expectativa construída no hiato de três anos entre temporadas. O seriado chegou durante o isolamento da pandemia, em novembro de 2021, que mais parece ter sido uma década atrás, o que não é figura de linguagem para equipe de produção da série.

Imagem de 'Arcane', série baseada no jogo LoL Imagem: Divulgação/Riot Games

Visivelmente ansioso pela reação do público aos episódios finais, Christian Linke aproveitou para relembrar o início da jornada. Se o público mal aguentou esperar três anos, imagina então a equipe que cria a série desde 2015?

Começamos a trabalhar na segunda temporada antes da pandemia. Faz muito tempo, parece uma vida atrás, urgh! Sempre falo que, quando começamos "Arcane", há nove anos, haviam funcionários solteiros que hoje já têm filhos na escola. É verdade! Fico me perguntando o que estou fazendo com a minha vida.

A segunda e última temporada de "Arcane" será lançada em três volumes ao longo do mês, com novos episódios chegando ao catálogo da Netflix em 9, 16 e 23 de novembro.