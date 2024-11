'APT, APT': entenda o significado do hit de Rosé com Bruno Mars

No topo do Spotify Global com quase 10 milhões de streamings diários, "APT." é o hit do momento. A parceria de Rosé, do Blackpink, com Bruno Mars se tornou um sucesso mundial e "hitou" em todas as plataformas musicais. No Youtube, o vídeo já passou de 267 milhões de visualizações em duas semanas.

Most streamed songs on the Spotify global chart (Nov. 3, 2024):



#1 APT. 9.7M

#2 Die With A Smile 9.7M

#3 Birds Of A Feather 6.4M

#4 Who 5.6M

#5 Tu Boda 4.9M

#6 Taste 4.4M

#7 Sailor Song 4.1M

#8 Espresso 4M

#9 That's So True 3.8M

#10 Good Luck, Babe 3.6M



A canção debutou em oitavo lugar no Hot da Billboard, algo muito comemorado pela própria cantora em suas redes sociais. Ela agradeceu muito os "number ones" (números 1), nome que ela deu aos seus fãs e os blinks, fãs do Blackpink.

Rosé contou que "APT." quase não saiu, pois ela estava com vergonha e achou que nenhum cantor ia topar fazer uma colaboração. No entanto, quando ela contou para Bruno que "APT." era um jogo de bebidas, ele achou divertido e topou o feat.

Jogo conhecido entre os jovens, APT. (apateu como é falado em coreano) tem esse nome por ser jogado dentro de casa, dentro dos apartamentos, e é comum em reunião de amigos e festas. No jogo, todos colocam as mãos uma em cima da outra, alguém fala um número e os participantes vão tirando uma mão de cada vez; a mão que sobrar quando o número escolhido for dito, precisa beber um shot de bebida.

A música se tornou um hit gigantesco na Coréia do Sul, não apenas com o grande público, mas entre os idols. Abaixo temos um compilado de diversos artistas dançando "APT APT APT APT" (a música realmente não sai da cabeça).

I like how they compiled Kpop artist doing the APT. challenge pic.twitter.com/uWFwqt8jtM -- Lissi | (@FortsalemN) November 3, 2024

"APT.", além de promover um pedaço da cultura popular sul-coreana, fez Bruno Mars colocar duas colaborações no topo dos charts: "APT.", com Rosé, e "Die With a Smile", com Lady Gaga. Já Rosé, conquistou sua primeira entrada no chart como solista, e dentro do top 10. A cantora se prepara para lançar seu disco "rosie" dia 6 de dezembro.