Após flagrar conversa, Rudá tomará atitude drástica em 'Mania de Você'

No próximo capítulo de "Mania de Você" (Globo), Rudá (Nicolas Prattes) tomará uma atitude drástica após flagras conversa atrás da porta.

O que vai acontecer

Ao chegar na lancha da namorada, o rapaz ouviu Luma conversando com Cida (Victoria Rossetti). Enquanto a personagem prometia mundos e fundos para a amiga, Rudá percebeu que havia sido enganado.

Decepcionado, o caiçara confrontará a personagem, que ficará sem saber como reagir. Na tentativa de se justificar, Luma negará tudo e dirá que não conseguiu recuperar as imagens do pendrive.

Certo de que a namorada está mentido, Rudá listará uma série de momentos em que a personagem deixou escapar que tinha dinheiro. A vilã seguirá no papel de sonsa, negando tudo.

Cada vez mais irritado, o mocinho seguirá pressionando Luma, que acabará confessando toda a verdade. "Era a minha chance de ter a minha vida de volta, a herança que me roubaram, a única chance, será que você não é capaz de entender?", dirá.

Aliviado em descobrir as reais intenções da personagem, Rudá colocará um ponto final no relacionamento. "Não quero nada que venha de você, Luma, não aguento mais nem ficar nesse barco com você, a gente acaba aqui!".

