Após esquilo ser abatido, DEC de NY recebe ameaças de bombas; entenda

Dez escritórios do Departamento de Conservação Ambiental (DEC) do estado de Nova York (EUA) receberam ameaças de bomba.

O que aconteceu

Isso aconteceu nesta segunda-feira (4), após o esquilo Peanut, famoso na internet, ter sido abatido. Os escritórios de Tarrytown a Buffalo estão recebendo ameaças de bomba ligadas à controversa decisão de sacrificar o animal.

Na semana passada, a agência invadiu a propriedade do tutor do esquilo, que era órfão, em Elmira, como relataram fontes policiais. Porém, nenhuma ameaça se confirmou até o momento.

As ameaças levaram a governadora de Nova York, a democrata Kathy Hochul, a se pronunciar sobre à polêmica. "Nas últimas 48 horas, pelo menos 10 ameaças de bomba foram feitas ao Departamento de Conservação Ambiental", disse o gabinete de Hochul em comunicado

A governadora Hochul condena as ameaças e é grata à Polícia Estadual de Nova York por seu trabalho para investigar a situação e apoiar a força de trabalho do estado", acrescentou o documento. As informações são do "NY Post".

Nas redes sociais, a foto de uma mulher que teria denunciado o caso viralizou, e muitos estão usando o desfecho do episódio como ferramenta política para o embate nas urnas entre Donald Trump e Kamala Harris. A suspeita da denúncia seria uma suposta eleitora democrata.

Mark e Daniela Longo, que criaram Peanut numa grande propriedade no interior do estado, chamada de "Fazenda da Liberdade de P'nut", dizem estar arrasados desde a invasão da fazenda. Aparentemente, a invasão aconteceu por reclamações sobre um guaxinim chamado Fred, que o casal também havia acolhido.

Os dois admitiram que a popularidade de Peanut o fez lucrar na página que mantém no OnlyFans. P'nut e Fred foram sacrificados para serem testados para raiva depois de serem apreendidos por agentes do DEC durante a operação.