Davi Brito se matricula em faculdade de Direito: 'Novo começo'

Davi Brito, 22, acaba de se matricular no curso de Direito da Universidade Estácio de Sá, que o presenteou com uma bolsa de estudos integral durante o BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

O ex-motorista de aplicativo oficializou a nova empreitada por meio das redes sociais. "Tive uma reunião com minha instituição de ensino, a Estácio, e tomei uma decisão importante: escolhi cursar Direito! Estou muito animado e com o coração cheio de esperança por esse novo começo. Sempre acreditei que o estudo tem o poder de salvar e transformar vidas", declarou ele, no Instagram.

Diversos amigos famosos de Davi marcaram presença nos comentários do post para felicitá-lo. "Boa sorte, mano. A educação muda vidas e vai muito além de ganhar dinheiro", escreveu Lucas Buda, 30. "Parabéns, meu amigo! Que Deus te abençoe sempre e que você seja muito feliz em qualquer área que escolher", desejou Rosiane Pinheiro, 50.

Davi vinha sendo muito criticado por ter desistido de cursar Medicina após ganhar o BBB. Ele reforçou muito ao longo do programa que pretendia correr atrás do sonho de ser médico assim que deixasse o confinamento.