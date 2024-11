Ana Maria Braga detona torcedor que jogou cabeça de porco em campo

Ana Maria Braga, 75, se manifestou sobre o torcedor do Corinthians que jogou uma cabeça de porco no gramado durante o jogo contra o Palmeiras

O que aconteceu

A partida aconteceu na segunda-feira (4) no Neo Química Arena, estádio localizado no distrito de Itaquera, na Zona Leste de São Paulo. No 'Mais Você' (Globo) desta terça-feira (5) a apresentadora detonou o rapaz responsável pelo ato. "Feio, hein Louro (Mané)? Se eu fosse você eu não tinha vindo com essa camiseta (do time) aqui hoje", apontou a apresentadora.

Louro Mané concordou com a veterana. "Como é que pode. É pelo time, não é por um torcedor cabeça de bagre que faz uma coisa dessas".

Ana Maria demonstrou sua indignação com a situação. "Esse assunto está dando o que falar nas redes sociais. É um assunto sério, gente. Não tem cabimento uma provocação dessas. A troco do quê? Seja cabeça de porco e seja lá o que for, não pode arremessar nada em campo. Isso se chama selvageria".

Ela ainda falou sobre o vídeo que está na web. "Já tem um vídeo circulando na internet, que é muito bom a gente saber quem fez isso. Torcedor identificado como Rafael Modilhane Cicatriz, que se gravou comprando a cabeça do porco. É uma coisa que fica cada vez pior",.

No vídeo, o torcedor avisou o que estava prestes a fazer. "E eu tô saindo do Mercadão. E hoje tem coringão sem o Mundial aqui (apontando para a cabeça do animal). Tá vendo, né? Saudações corinthianas. Sabe aquela cabeça de porco que eu postei mais cedo? Vocês vão ver agora o que vai acontecer com ela. Segue aí. Vai, Corinthians. Nós é louco mesmo, nós faz de tudo".

A comunicadora continuou seu desabafo. "Será que ele acha esse negócio bonito? Será que ele se acha um cara legal, civilizado, educado? Um cara que estudou, deve ter estudado, né? Deve ter ido à escola algum dia, deve ter mãe, né? Deve ter família. Tenha vergonha, meu filho".

Por fim, ela detonou o ato de 'vandalismo'. "A Polícia Civil está investigando agora como é que você entrou em campo com essa cabeça e foi responsável por atirá-la lá no campo. Você acha que tá fazendo sucesso nas suas redes sociais? Esse negócio de telefone e comunicação não é feito para isso. É para motivar as pessoas com coisas legais. Eu ia falar um palavrão aqui, mas não vou me comparar a você. Você não é nada disso. O pior é que isso pode prejudicar o próprio Corinthians. Você não tem noção, rapaz?", indagou o Louro. "Até o papagaio sabe disso".