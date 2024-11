Fãs e familiares se despedem de Agnaldo Rayol em velório na Alesp

O corpo de Agnaldo Rayol, que morreu na madrugada de segunda-feira (4) após sofrer um acidente doméstico, é velado nesta terça-feira (5) em São Paulo.

Cerimônia acontece na Assembleia Legislativa. O velório, aberto ao público, acontece entre as 6h e as 14h.

O enterro acontece à tarde. Agnaldo Rayol será sepultado às 16h em cerimônia fechada para amigos, familiares e imprensa no bairro Morumbi.

Amigos enviaram coroas de flores para o velório. Às 7h, havia no local coroas enviadas por Faustão, pela Bandeirantes e pela Fundação Padre Anchieta.

Corpo de Agnaldo Rayol é velado na Alesp Imagem: Eduardo Martins/BrazilNews

Fãs chegam no velório de Agnaldo Rayol Imagem: Eduardo Martins/BrazilNews

Maria Gomes de Oliveira, esposa de Agnaldo Rayol, se emociona no velório do cantor Imagem: Eduardo Martins/BrazilNews

Familiares se abraçam no velório de Agnaldo Rayol Imagem: Eduardo Martins/BrazilNews

Família no velório de Agnaldo Rayol Imagem: Eduardo Martins/BrazilNews

Dona Maria, esposa de Agnaldo Rayol, no velório do cantor Imagem: Eduardo Martins/BrazilNews

Coroa de flores enviada pela Fundação Padre Anchieta, proprietária da TV Cultura, para o velório de Agnaldo Rayol Imagem: Eduardo Martins/BrazilNews

Coroa de flores enviada pela família de Faustão para o velório de Agnaldo Rayol Imagem: Eduardo Martins/BrazilNews

Coroa de flores enviada pela Bandeirantes para o velório de Agnaldo Rayol Imagem: Eduardo Martins/BrazilNews

Cantor morreu após acidente doméstico

Agnaldo Rayol morreu aos 86 anos na madrugada de segunda-feira (4). Ele teve um traumatismo craniano após sofrer um acidente em casa, diz áudio exclusivo enviado a Splash pela assessoria do artista.

Ele sofreu uma queda enquanto ia ao banheiro durante a madrugada. Rayol morava em Santana, na zona norte de São Paulo, com uma cuidadora e uma pessoa da família. Agnaldo teve um corte na cabeça e foi levado ao hospital ainda lúcido.

A ambulância demorou cerca de 40 minutos para chegar ao local. Durante este tempo, Agnaldo recebeu atendimento pelo telefone, em cinco ligações para o SAMU. Procurada por Splash, a Secretaria Municipal de Saúde lamentou a morte do artista e informou que vai apurar os detalhes do atendimento.

Artista desde a infância

Agnaldo Rayol ficou conhecido pelas músicas românticas. Com seu tom barítono, ele interpretava músicas em português e italiano. Duas delas apareceram em novelas da Globo: "Mia Gioconda", em "O Rei do Gado", e "Tormento d'Amore", abertura de "Terra Nostra".

Ele começou a cantar aos cinco anos. Rayol começou a carreira se apresentando na Rádio Nacional do Rio de Janeiro, no programa Papel Carbono. Depois, sua família se mudou para Natal e Agnaldo passou a se apresentar em rádios locais. Com as mudanças de voz na adolescência, no entanto, precisou fazer uma pausa na carreira.

No final dos anos 50, tornou-se um fenômeno. Passou a gravar seus próprios discos com composições de nomes como Tom Jobim, Vinícius de Moraes e Erasmo Carlos. Sua interpretação de "Ave Maria" virou uma febre nacional.

Rayol foi um galã nas telinhas e telonas. Na Record, apresentou o "Agnaldo RayoI Show" e o "Corte RayoI Show", este ao lado de Renato Côrte Real. Também passou a investir na carreira de ator em filmes como "Agnaldo, Perigo à Vista" (1969) e "Possuídas pelo Pecado" (1976).