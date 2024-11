A Fazenda: Fernanda volta atrás sobre pedido de expulsão: 'Foi justo'

Depois de sair de A Fazenda (Record), Fernanda Campos voltou atrás sobre um empurrão dado por Sacha.

O que aconteceu

Durante sua participação no programa de Rachel Sheherazade nas redes sociais, Fernanda explicou que reavaliou sua posição sobre uma agressão que disse ter sofrido de Sacha. "Se fosse expulsar, igual eu falei, teria que expulsar várias pessoas, que vários relaram um no outro, encostaram uma na outra, então seria uma expulsão generalizada. Então acho que está tudo certo."

VOLTOU ATRÁS! Fernanda diz que achou justo a produção NÃO expulsar Sacha. https://twitter.com/hashtag/AFazenda?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#AFazenda

https://t.co/uptjkQBuzJ">pic.twitter.com/uptjkQBuzJ -- Central Reality (@centralreality) https://twitter.com/centralreality/status/1853830794797609297?ref_src=twsrc%5Etfw">November 5, 2024

A mudança de opinião de Fernanda chama atenção visto que ela desistiu de A Fazenda por se sentir injustiçada pelo "empurrão". Aos aliados no jogo, ela prometeu que entraria com medidas legais sobre o ocorrido, assunto que diversas vezes é retomado pelos peões confinados.

Durante uma discussão generalizada no sábado, 28 de outubro, os peões se aglomeraram para brigar. Na movimentação, a criadora de conteúdo adulto alegou ter sido empurrada por Sacha Bali.

Após avaliação de produção, o programa decidiu que a movimentação dos peões não era passível de expulsão e nem considerada agressão. Se sentindo injustiçada, Fernanda decidiu desistir do reality rural e prometeu que tomaria medidas legais contra o adversário no jogo. "Não preciso disso, dessa humilhação", relatou a ex-peoa.

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem é o favorito após eliminação de Camila? Resultado parcial Total de 148218 votos 0,30% Albert Bressan 0,54% Babi Muniz 0,30% Fernando Presto 0,23% Flor Fernandez 0,04% Flora Cruz 0,54% Gui Vieira 0,27% Gilsão 0,30% Gizelly Bicalho 0,65% Juninho Bill 2,63% Luana Targino 33,08% Sacha Bali 3,46% Sidney Sampaio 7,17% Vanessa Carvalho 7,32% Yuri Bonotto 43,18% Zé Love Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 148218 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso