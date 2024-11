A Fazenda 16: Gizelly e peões falam sobre favoritismo: 'Demos o prêmio'

Flora, Gizelly, Albert, Gilson e Babi conversaram nesta terça-feira (5) sobre o favoritismo da Fazenda 16 (Record) estar "concentrado" em dois peões.

O que aconteceu

Na sala, Gizelly comentou com seus aliados sobre estarem deixando todas as narrativas da edição nas mãos de Sacha Bali e Zé Love. "Nós demos o prêmio para os dois", disse.

Babi concordou. "Protagonismo ficou muito para os meninos".

Flor disse que, ao mandar Sacha para a roça, ele "aparece mais". "O voto dá muita voz pra ele. Cada vez que ele aparece, ele fala… Acho que isso não tá dando", disse.

Gilson disse ser mais coerente não votar nos peões. "Cansada de toda a terça-feira ele ter 40 minutos de fala", acrescentou Flor, se referindo a Sacha.

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem é o favorito após eliminação de Camila? Resultado parcial Total de 149868 votos 0,29% Albert Bressan 0,54% Babi Muniz 0,30% Fernando Presto 0,22% Flor Fernandez 0,04% Flora Cruz 0,53% Gui Vieira 0,27% Gilsão 0,30% Gizelly Bicalho 0,69% Juninho Bill 2,60% Luana Targino 33,06% Sacha Bali 3,44% Sidney Sampaio 7,13% Vanessa Carvalho 7,25% Yuri Bonotto 43,33% Zé Love Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 149868 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso