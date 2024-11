William Bonner viraliza após reclamação ao vivo: 'Moça cantava muito mal'

William Bonner, 60, viralizou após uma reclamação ao vivo no Jornal Nacional desta segunda-feira (04).

O que aconteceu

O âncora do telejornal desabafou sobre os barulhos próximos à Casa Branca. "Bom, até agora há pouco, nós tínhamos um senhor fazendo uma pregação lá atrás, perto da Casa Branca, e ao mesmo tempo tinha uma moça que cantava muito mal, eu tenho que dizer, cantando também, e estava bem ruim a situação", comentou.

O jornalista pediu desculpas pela cantoria ao fundo da transmissão. "Agora chegou mais uma pessoa cantando, um pouco melhor, mas o barulho aumentou. Então, vou pedir desculpas pelo barulho que tem aqui ao fundo", afirmou.

As caras e bocas e a sinceridade de Bonner deram o que falar nas redes sociais. O assunto foi um dos mais comentados na web ao longo da noite. "Eu vivi pra ver o Bonner reclamando da mulher cantando mal ao vivo", contou um perfil na rede social X.

Muitos se divertiram com as reclamações do âncora. "O Bonner de mau humor representando todos na segunda-feira", comentou uma página. "Se o The Voice não tivesse sido extinto, o Bonner seria jurado daqui alguns anos", brincou outra conta.

O Bonner de mau humor representando todos na segunda-feira

