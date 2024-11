Volta por Cima hoje (4): veja resumo do capítulo desta segunda-feira

Roxelle (Isadora Cruz) vai flagrar Neuza (Valdineia Soriano) em situação misteriosa. Veja tudo o que vai acontecer no capítulo desta segunda-feira (4) em "Volta por Cima" (Globo).

O que vai acontecer

Madalena prefere não acreditar na possibilidade de Osmar ter roubado sua família. Osmar se desespera com o sumiço do dinheiro, e Violeta age naturalmente. Tereza teme que Doralice descubra sobre o bilhete premiado. Madalena revira sua casa atrás do bilhete de Lindomar. Roxelle se despede de Sebastian, e Joyce reclama. Chico revela a Moreira que Roxelle o chantageou. Neuza se surpreende com a visita de Edson. Madalena decide procurar Osmar. Roxelle vê Neuza chegar com Edson na lanchonete e desconfia. Madalena confronta Osmar.

A novela "Volta por Cima", escrita por Claudia Souto, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.