Taís Araujo celebra protagonistas negras: 'Sonho das nossas ancestrais'

No dia em que Duda Santos estreia como protagonista de "Garota do Momento" (Globo), a atriz Taís Araujo, 45, celebrou a representatividade negra em todas as novelas da emissora.

O que aconteceu

Nesta segunda-feira (4), Taís Araujo publicou nas redes sociais um texto exaltando as atrizes Duda Santos, Jéssica Ellen e Gabz. Cada uma delas protagoniza uma das três novelas da Globo: "Garota do Momento", "Volta Por Cima" e "Mania de Você", respectivamente.

Relembrando seus antepassados, a atriz garantiu que hoje é um dia de comemoração. "Hoje não é uma segunda-feira qualquer, é um dia de celebração! Pois com a estreia da novela 'Garota do Momento' teremos as três principais produções atuais estreladas simultaneamente por protagonistas negras!", escreveu.

Tais ainda mencionou Ruth de Souza, Léa Garcia e Chica Xavier, questionando como elas se sentiriam ao ver as atuais atrizes em destaque na televisão. "Elas certamente estariam felizes", respondeu a atriz.

Suas sementes germinaram e os frutos estão em toda a parte, não tem como voltar atrás — e ainda bem! Porque esse é só o começo. Há muito o que caminhar, nós somos tantas, são infinitas as particularidades, tons, formas, idades, gêneros, crenças, lutas, dramas, histórias e o que não falta é disposição e talento para contá-las. Taís Araujo

No final de seu texto, a atriz voltou a afirmar que hoje é um dia de celebração. "Enquanto isso, eu vou me permitir comemorar esse momento sim! Celebrar elas, assisti-las, aplaudir a continuação dos sonhos das nossas ancestrais. Eu não te disse que hoje não era uma segunda-feira qualquer?", disse.