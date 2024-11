Furtos, golpes, nostalgia: novo game 'Star Wars' faz se sentir em filme

Já se imaginou vivendo uma experiência bem próxima à realidade dos filmes de Star Wars? Pois bem, o game "Star Wars Outlaws" é a pedida do momento dos jogos de ação e aventura para se divertir e mergulhar de cabeça numa história próxima à trilogia de George Lucas.

O game, que se passa entre os filmes 5 e 6 ("O Império Contra-Ataca" e "O Retorno de Jedi"), foi criado pela Massive Entertainment e publicado pela Ubisoft. Ele está disponível para PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X, Xbox Series S e PC, com preços a partir de R$ 349,90.

Splash teve a oportunidade de testar o game no PC e adianta que você vive praticamente o universo da franquia com o controle em mãos. Aliás, se você não assistiu aos filmes, também é possível jogar e se divertir.

Kay Vess e o mascote Nix em Star Wars Outlaws Imagem: Divulgação/Ubisoft

A história

A fora da lei Kay Vess é a grande protagonista de "Star Wars Outlaws". Ao lado do companheiro Nix, um pequeno alienígena que ajuda em combate, a heroína inicia o jogo indo parar em Toshara —planeta criado com exclusividade para o game— após sua aeronave roubada quebrar.

Ela e seu pet fofinho precisam se envolver com os principais sindicatos do crime para juntar créditos. Assim, terão condições de pagar o mecânico para arrumar a nave e deixar o planeta estranho.

Jogo oferece uma gameplay fácil e intuitiva. Todas as respostas das missões estão claras na tela. É preciso atenção para escolher os melhores caminhos e não complicar a vida da personagem. O game é o clássico ação, aventura e estratégia.

Você terá a possibilidade de jogar num modo "inteligente", agindo furtivamente entre as facções, ou no estilo "guerra", onde sai atirando em tudo o que se move. A escolha do estilo de jogar tem ligação com a reputação da personagem com os sindicatos do crime.

Quanto melhor a sua relação com as facções, maior liberdade terá para transitar pelos territórios de cada um e cumprir as missões —sem ter de entrar em confrontos. Caso não haja uma boa imagem, você terá de agir sorrateiramente para evitar perseguições dos criminosos.

Pontos positivos

Enredo não traz os personagens clássicos de "Star Wars" e apresenta Kay Vess como a grande protagonista. A decisão é acertada por oferecer ao player a chance de jogar e se concentrar nas tarefas. A medida também evita eventuais frustrações pelo game não representar com exatidão algum personagem querido.

O que você encontrará no game? Desafios e furtividade. Com o controle em mãos, você se torna um ladrão mercenário com a missão de se infiltrar em sindicatos e impérios, com objetivo de achar itens e dados valiosos. O ambiente do jogo te coloca dentro de tarefas que o faz se sentir dentro do filme. Afinal, você pilota aeronave, dirige uma espécie de moto e sai atirando em combate.

Kay Vess anda escondida de vilões em Star Wars Outlaws Imagem: Divulgação/Ubisoft

Jogo não traz personagens da saga, mas apresenta elementos nostálgicos para prender os fãs. A Massive e Ubisoft acertaram em cheio ao colocar na gameplay alguns locais, personagens, criaturas, carros, aeronaves e armas que remetem à trilogia original.

Game é praticamente um spin-off da famosa trilogia. Você é impactado com missões semelhantes ao que assistiu nos filmes e dezenas de side quests que desafiam seus conhecimentos. Não há nada melhor que fazer o player se sentir vivendo a experiência do jogo mesmo sem o famoso sabre de luz.

"Star Wars" pode ser concluído com pouco mais de 20 horas de jogo se o jogador focar apenas nas missões. Caso o jogador opte em resolver os desafios secundários, como subir de nível nos sindicados ou guerrear no espaço, o tempo de jogo salta entre 5 a 8 horas. Quem curte vasculhar todos os cantos de games de mundo aberto vai curtir.

É possível jogar sem ter assistido a "Star Wars"? Sim. O game possui respostas ou indicações que facilitam a sua vida no jogo. No Vale de Mirogana, por exemplo, a protagonista ganha informações valiosas a cada canto em que vasculha na intenção de recuperar um artefato

Mundo aberto traz boas opções para fugir dos rivais na hora do combate. Além de se esconder, é possível subir em caixas, explorar espaços fora do campo de visão dos inimigos, hackear computadores para desligar câmeras, abrir portas fechadas e até mesmo campo de energia. Ainda terá que destravar portas com um grampo via minigame criativo.

O jogo oferece a chance de personalizar os níveis de dificuldade a cada passo. Assim, evita que você perca horas em trechos que uma redução de nível ajude a dar andamento no enredo do jogo.

Kay Vess encara missões em facções rivais em Star Wars Outlaws Imagem: Divulgação/Ubisoft

Pontos a melhorar

Game te faz focar a arma e não permite carregar outra de forma permanente. Quando acaba a munição, você precisa se livrar do armamento e buscar um novo. Como o combate é simples, já que o jogo foca a furtividade, é possível se virar nos 30.

Realidade dos personagens complementares dos cinco mundos. Apesar de o jogo ser em mundo aberto, as criaturas que não têm relação com a personagem principal não passam de enfeites. Poderiam oferecer alguns diálogos, desafios ou simples combates para dar emoção.

Falta emoção nos grandes combates: o novo jogo da Massive Entertainment e Ubisoft traz um modelo de combate bem simples. A jogabilidade é praticamente igual a de outros jogos de tiro: você procura um local para se proteger e atira quando o adversário dá uma brecha. Antes de puxar o gatilho, Kay ainda tem a chance de aplicar golpes silenciosos em rivais distraídos, mas não são movimentos de encher os olhos.

Kay Vess em combate em Star Wars Outlaws Imagem: Divulgação/Ubisoft

Misture os desafios para evitar tédio: o jogo pode se tornar repetitivo se você não fizer outras atividades além de ajudar Kay. É bom mesclar com os desafios. Na maior parte da aventura, é se infiltrar em sindicatos e impérios em busca de itens e dados valiosos ou fazer sabotagem na surdina.

Mundo aberto é muito amplo em alguns cenários. A proposta de ter um grande campo de exploração para jogar é interessante, como ajuda em combates, mas há ambientes em que o espaço aberto não oferece nada.

Vale a pena jogar?

Vale a pena "Star Wars Outlaws". É um jogo leve e divertido. Com uma jogabilidade fácil e intuitiva, a tendência é que você fique horas preso em frente ao videogame para cumprir as missões.

O game promete entregar muita nostalgia e diversão aos fãs da famosa saga. O jogo em mundo aberto é recheado de referências dos filmes e te faz se sentir incluso na realidade da franquia.

Claro, não é necessário ser um grande conhecedor do universo de "Star Wars". O fato de o jogo se passar entre dois dos filmes é apenas um detalhe.