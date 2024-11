Snoop Dogg comemora colaboração com Fortnite: 'Minha marca é a diversão'

A parceria de Snoop Dogg com o jogo Fortnite foi lançada neste sábado (2), inaugurando a primeira semana do "Capítulo 2 - Remix". Em entrevista coletiva após um show com Ice Spice na Times Square, o rapper comemorou a colaboração:

Sempre envolvido em projetos lúdicos, como a criação de um programa de TV infantil, o rapper diz que "diversão é sua marca". "Minha marca é a diversão, e estou sempre aberto a coisas novas. Meu filho me apresentou essa oportunidade, e a partir daí, isso pareceu algo que eu precisava fazer, porque sempre estive envolvido com videogames", disse Snoop, em coletiva após o evento de lançamento da novidade.

Eu vou jogar videogame quando sair daqui. Adoro jogar videogame. Snoop Dogg

Para ele, a colaboração também demonstra seu lado empreendedor. "Você pode não só jogar o jogo, mas ser o jogo. [...] Queria ter sido inteligente o suficiente para saber aos 9, 10 anos, que é possível programar jogos. Você pode ter aulas, em vez de só jogar. Espero poder ensinar a próxima geração que você não precisa só comprar o jogo. Você realmente pode ser o vendedor e o criador de um jogo."

O músico também quer destacar a representatividade nos jogos, já que colabora com o Fortnite por meio de sua própria empresa, Death Row Games. "Minha equipe é diversa, feita de pessoas que são ótimas no que fazem e damos a elas a oportunidade de colaborar conosco. É isso que o mundo precisa ver: que nós avançamos quando avançamos como pessoas, em vez de avançar como só uma raça ou comunidade."

Em outro mapa feito para o jogo, Snoop colaborou com um artista brasileiro e criou uma rampa que vai do Rio a Hollywood. É uma homenagem ao país, que "significa muito para ele", em referência ao clipe de "Beautiful", gravado com Pharrell no Rio de Janeiro. O mapa foi criado com a ferramenta UEFN (Unreal Editor for Fortnite), em que jogadores podem desenvolver seus próprios jogos e experiências dentro do Fortnite.

Ao falar do Brasil, Snoop aproveitou e mandou um abraço para amigos brasileiros famosos. "Salve, Anitta! Ela é minha garota. Ronaldo, Ronaldinho...", disse o músico.

Snoop está empolgado de fazer parte do capítulo ao lado de Eminem, seu amigo. "Esse é o cara. Adoramos fazer o máximo de coisas que podemos juntos. Gostamos de fazer isso porque é como se fôssemos da família. Então fiquei feliz em ver que ele fez parte disso também."

Fortnite abre nova temporada com ícones da música como Snoop, Eminem e Ice Spice Imagem: Divulgação/Cass Reynoso

"Capítulo 2 - Remix" inclui também Ice Spice, Eminem e Juice WRLD

Na nova temporada, os artistas levarão suas músicas e seu estilo para o gameplay de Fortnite. As novidades foram anunciadas em um evento promovido pela Epic Games em Nova York.

Para anunciar a novidade, Snoop Dogg e Ice Spice se apresentaram na Times Square. Ocupando todos os megatelões da avenida, os rappers cantaram seus maiores sucessos em um show surpresa, que também foi transmitido virtualmente na plataforma.

Música e videogame já estão inseridos na cultura, e há uma grande sobreposição entre fãs de jogos e fãs de música. [...] Os artistas entendem que jogos são um lugar interessante e importante para que possam encontrar os fãs onde eles estão.

Nate Nanzer, vice-presidente de parcerias globais

O "Capítulo 2 - Remix" durará todo o mês de novembro. A temporada resgatará o gameplay do Capítulo 2 original, lançado em 2020, mas "remixado" com as participações dos artistas. Cada um ocupará o jogo por uma semana.

O Fortnite também a inclusão de calçados como uma nova forma de personalização na plataforma. Os Calçados chegam à loja no dia 12 de novembro e incluirão peças da Nike e da Jordan, além de originais do jogo.

Veja como vai funcionar:

Semana 1 - a partir de 2 de novembro: Snoop Dogg. Além de transformar a Agência em Doggpound, Snoop vai emprestar suas roupas e músicas ao jogo. Ele também será o ícone da sexta temporada do Fortnite Festival a partir do dia 2 de novembro.

Semana 2 - a partir de 7 de novembro: Eminem - O rapper vai abrir seu próprio restaurante, "Mom's Spaghetti", na Gruta. Ele também terá sua própria arma que dispara letras com um flow super rápido, além de um traje próprio.

Semana 3 - a partir de 14 de novembro: Ice Spice - A Ilha do Tubarão se transforma na Ilha da Ice. Ela também traz ao jogo a Desempuxadora da Ice Spice, o Rifle da Ice Spice e dois trajes inéditos.

Semana 4 - a partir de 21 de novembro: Juice WRLD - Em uma homenagem ao rapper, que era fã do jogo, todos que se conectarem entre as 3h do dia 30 de novembro e as 3h do dia 1 de dezembro receberão o Traje Juice WRLD Slayer. Mais detalhes sobre a participação de Juice WRLD serão divulgados em breve.

*A repórter viajou para Nova York a convite da Epic Games.